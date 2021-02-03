【企業盈喜】盛諾（０１４１８）料全年虧轉賺最少５０００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》盛諾集團（０１４１８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度稅後純利不低於５０００萬元，２０１９年虧損逾２億元。

該集團指，轉虧為盈主因於２０１９年度確認物業、廠房及設備、使用權資產、商譽及無形

資產減值虧損減少、位於美國的工廠業績扭虧為盈、銷售及行政開支減省及獲發政府補貼。

該集團預期於３月２２日公布業績。（ｗｈ）

