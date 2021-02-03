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即市新聞

03/02/2021 07:53

保利協鑫（０３８００）售多晶硅長期合同，料涉逾７３億人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》保利協鑫（０３８００）公布，與於上海上市的隆基綠能科技
（滬：６０１０１２）及其７家附屬公司簽署多晶硅採購協議。該集團將向對方出售多晶硅的合
同額預估約７３﹒２８億元人民幣。
　　根據多晶硅採購協議，該集團將於３月至２０２３年１２月期間向隆基股份及其７家附屬公
司銷售合共不少於９﹒１４萬噸多晶硅，當中將包括顆粒硅產品。隆基股份及其附屬公司將按月
根據其需求簽訂採購多晶硅的訂單，訂單價格由雙方根據市場行情商議。有關預計合同銷售額按
照中國有色金屬工業協會硅業分會於１月２７日公布單晶高純硅料每噸成交均價９﹒０６萬元人
民幣測算。該集團認為，簽訂多晶硅採購協議將有利於促進日常業務多晶硅產品的穩定銷售，推
動顆粒硅產品的廣泛應用及市場率快速提升。
　
＊明年起售貨予天津中環半導體＊

　　另外，該集團與於深圳上市的天津中環半導體（深：００２１２９）簽訂多晶硅購銷合作長
單框架協議，該集團將於２０２２年１月至２０２６年１２月期間向對方銷售合共３５萬噸多晶
硅，並在每年多晶硅供應量之中將包括較大比例現有及未來規劃顆粒硅產能的實際產量，而對方
根據需求訂立個別訂單採購多晶硅，定價模型遵循「一年一議」定價機制原則，由雙方隨行就市
協商確定。有關協議期限屆滿後，雙方將以此協議相關條款為基準，繼續執行１至２個周期，而
每５年為一個周期。（ｗｈ）

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