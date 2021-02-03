【企業盈喜】信邦控股（０１５７１）料全年純利增６０％

《經濟通通訊社３日專訊》信邦控股（０１５７１）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利按年增長約６０％，即至約３﹒２８億元人民幣。

該集團指，純利增加主因收入沒有按年重大下降，且預期銷售成本下降致毛利增加，以及期

內行政開支減少。

該集團預期於３月內公布業績。（ｗｈ）

