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03/02/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６９﹒９億人幣，買騰訊中海油港交所

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股回升，港股昨日大彈逾６００點後，昨日（２日）一舉
重上兩萬九。恆指高開４８５點，即返兩萬九和１０天線，甫開升幅曾收窄至３１３點，見
２９２０６點半日低，之後發力，曾飆６１８點，高見２９５１１點，午後升幅收窄，尾段恆指
一度僅升３０６點，見２９１９８點全日低，最終收市升３５５點或１﹒２３％，報２９２４８
，１０天平均線（約２９３１７點）得而復失。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６９﹒９億元人民幣，增加１﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、香港交易所（００３８８）

　　主板成交２２５５﹒０６億元增加１２﹒１％。其中港股通成交６０７﹒４億元，佔總成交
２６﹒９％。

＊北水再掃騰訊，淨流入近２７億元＊

　　騰訊控股升１﹒７６％報７２４﹒５元，北水淨買入２６﹒７億元。
　　中國海洋石油升３﹒８１％報８﹒１７元，北水淨買入１８﹒８億元。
　　香港交易所升３﹒３７％報５２１元，北水淨買入１３﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２６﹒７１
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　１８﹒８０
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　１３﹒１８
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１１﹒８０
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　８﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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