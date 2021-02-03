《日入而息》平保少賺４％，聯想季績勝預期，農曆年後恢復面授課

《今天重點》﹡平保（０２３１８）去年純利按年跌４﹒２２％，末期息１﹒４元人民幣；

平保去年新業務價值按年跌３４﹒７％，總投資收益升４﹒５％

﹡聯想集團（９９２）首三季多賺五成至９﹒１８億美元；聯想指組建方案服

務業務集團，推動Ｄａａｓ業務增長；聯想第三財季智能設備業務集團稅前

溢利增３６％，創新高；個人電腦及平板電腦換機周期比以往快，續擴大內

地市場份額

﹡星島（０１１０５）表示何柱國按每股１﹒５元出售２８％股權予郭曉亭，

午後復牌；郭曉亭稱收購星島純屬個人投資，未來擬引入更多科技元素

﹡１月香港ＰＭＩ升至４７﹒８，首季經濟收縮無可避免

﹡本港新增１９宗確診個案，７宗源頭不明；張竹君稱強檢名單增７廈，包括

海怡半島美浚閣



《即日市況》﹡阿里尾市抽高帶動，港股轉升全日收２９３０７漲５８點



《深滬股市》﹡人行立春收水疊加數據遜色，滬綜指收跌０﹒４６％



《美元匯價》﹡技術走勢看高一線，美匯先上望９２水平；歐元最新報１﹒２０２１╱

２４，日圓最新報１０５﹒０５╱０６



《公司業績》﹡平保（０２３１８）去年純利按年跌４﹒２２％，末期息１﹒４元人民幣

﹡英皇鐘錶珠寶（００８８７）料去年下半年虧轉盈，全年錄純利不少於

３０００萬元



《公司資訊》﹡聯交所表示下周一起取消諾奇（０１３５３）上市地位

﹡聯交所表示下周一取消凱華集團（００２７５）上市地位

﹡聯交所譴責已除牌的光滙石油及四名董事

﹡消息指時代天使科技上半年在港上市，集資２３﹒３億

﹡傳奈雪的茶擬首季在港遞ＩＰＯ申請，籌最多３９億元

﹡九江銀行（０６１９０）獲准發行無固定期限資本債券

﹡太睿國際（０１０１０）今早宣布停牌

﹡日清食品（０１４７５）控股股東九個月中國業務營收按年升３２％

﹡西藏水（０１１１５）發行３﹒７９億換股債償還貸款

﹡佳民集團（０８５１９）與Ｔａｔｌｅｒ Ａｓｉａ開設Ｂｅｔｗｅｅｎ限

定店

﹡和鉑（０２１４２）ＩＭＶＴ暫停溫抗體型自身免疫性溶血性貧血患者臨床

用藥

﹡阿仕特朗金融（０８３３３）折讓逾１５％配股，淨籌１２９０萬元

﹡阿里巴巴（０９９８８）擬發行美元計價優先無抵押債券，未定本金及利率

﹡信達生物（０１８０１）達伯舒獲批用於治療一線非鱗狀非小細胞肺癌

﹡星島（０１１０５）表示何柱國按每股１﹒５元出售２８％股權予郭曉亭，

午後復牌；郭曉亭稱收購星島純屬個人投資，未來擬引入更多科技元素

﹡環聯連訊（０１４７３）今截孖展，暫超購近２０倍

﹡盈富基金（０２８００）轉軚風波，金管局繼續與監督委員會緊密跟進

﹡泰錦控股（０８３２１）折讓近１３％配股，淨籌６６２萬營運金

﹡國際永勝（０８４４１）委任專業人士評估轉主板上市

﹡新地（０００１６）與數碼通攜手打造５Ｇ智慧商場；陸續打造更多智能商

場，料投資過千萬

﹡雷蛇（０１３３７）擬收購遊戲主機專用配件品牌

﹡賓仕國際（０１７０５）旗下就口罩協議被合作方申索９７５萬元

﹡優通未來（０６１６８）與泰國醫療手套公司安排生產線供應

﹡瑞安房地產（００２７２）夥高富諾收購南京國際金融中心

﹡中譽集團（００９８５）股本重組明起生效，每手買賣單位改為１０００股

﹡中生製藥（０１１７７）計劃回上海科創板上市

﹡中石（０１１９１）附屬收購敖漢旗瑞佳建材公司６０％股權

﹡銀保監通報光大銀行（０６８１８）存六大侵害消費者權益違規問題

﹡恆大汽車（００７０８）正式啟動恆馳汽車冬季標定測試

﹡時代中國（０１２３３）１月合同銷售額按年升２４﹒１％至８２﹒８億元

人民幣

﹡東軟教育（０９６１６）大連東軟信息學院新校區項目封頂，料９月正式投

入使用

﹡華建控股（００４７９）獲債權人要求全數償還約４２００萬，股份續停牌

﹡香港電訊（０６８２３）與啟德體育園及協興工程合作，實現５Ｇ智慧建築

﹡恆生（０００１１）已就大灣區財富管理業務的策略和方向作好準備



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）約３﹒８１億股限售Ａ股將解禁

﹡聯想（００９９２）組建方案服務業務集團，推動Ｄａａｓ業務增長；聯想

第三財季智能設備業務集團稅前溢利增３６％，創新高；個人電腦及平板電

腦換機周期比以往快，續擴大內地市場份額

﹡華晨中國（０１１１４）不知悉中國一汽集團收購華晨報道的來源

﹡平保（０２３１８）去年新業務價值按年跌３４﹒７％，總投資收益升

４﹒５％



《神州民企》﹡花樣年控股（０１７７７）１月銷售額按年升６５％至約２３億元人民幣

﹡中國奧園（０３８８３）斥５２９萬元回購７６萬股

﹡中國燃氣（００３８４）獲主席劉明輝透過合資公司再增持６０萬股

﹡據報比亞迪（０１２１１）架構調整，促品牌升級及籌建高端品牌

﹡碧桂園（０２００７）１月合同銷售金額按年升２２﹒５％至４０３億元人

民幣

﹡合景泰富（０１８１３）１月預售額按年增３１％至６７﹒８億元人民幣

﹡中國奧園（０３８８３）斥１８００萬元回購２５５萬股



《中國要聞》﹡中國１月財新服務業ＰＭＩ跌至５２，近九個月最低

﹡中美意三國投資１００億人幣合作打造紅旗Ｓ系列跑車

﹡淘寶再成央視春晚獨家電商合作夥伴

﹡緬甸仰光機場航班恢復，保證本月每周一個航班飛中國

﹡銀保監公布保險集團治理監管評估結果，國壽僅列Ｃ級

﹡北京白領年終獎平均金額達１３２５８元，領跑全國

﹡北京銀保監局表示去年新增貸１﹒０８萬億，創七年新高

﹡北京環球影城將在季節性活動引入騰訊遊戲ＩＰ

﹡李克強與外國專家舉行座談會：更大力度推對外開放

﹡商務部表示網上年貨節前１０天網絡零售額達３４４１億；商務部報告表示

中美、中加關係不確定性增，投資不樂觀

﹡蔡奇調研未來科學城，要求建設世界一流的科學城

﹡人人影視字幕組被查，盜版逾２萬部影片１４人被捕

﹡第四輪國家藥品集採今上海開標

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨回籠８００億

﹡據報部分銀行下調理財經理銷售基金的業績提成比例

﹡今年以來地方債發行逾３６００億，大幅低於去年同期

﹡美方回應楊潔篪言論：呼籲北京與蔡英文當局對話

﹡美國裁定中國大型垂直軸發動機接受補貼，損美製造商

﹡深圳東莞面向港澳人士招錄公務員，周日截止報名

﹡北京中介簽署穩定樓市承諾書，部分銀行升經營貸利率

﹡杭州將嚴格審查購房家庭凍資行為

﹡廣州市房屋交易監管中心表示嚴肅對待業主哄抬房價情況

﹡共和黨要求拜登政府澄清對華為立場，再確認內閣提名

﹡華為丹麥高管辭職，因公司未能回應種族辨識技術爭議

﹡蘇寧電器兌付債券前，張近東質押近１％蘇寧易購持股

﹡上交所中止微眾信科科創板發行，實控人被司法機關偵查

﹡年終獎調研報告指近七成僱主會發，半數人料比往年少

﹡工信部表示不得強迫用戶升級５Ｇ，客觀宣傳５Ｇ業務

﹡加拿大駐華使館訂製蝙蝠文化衫，中方多次要求給交代

﹡據報華為Ｍａｔｅ Ｘ２鏡頭供應商為舜宇、歐菲光

﹡第四批國家藥品集採擬中選價平均降幅５２％

﹡中國煙草總公司旗下雲南中煙公開電子煙專利

﹡１月境外機構投資者的中國債券托管面額環比再漲６％

﹡恆瑞ＨＩＶ感染用藥獲准臨床試驗，全球未有同類上市

﹡上海發文推進舊房改造，覆蓋２０００年底前建成住房



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１５７７１點



《其他消息》﹡林鄭月娥批評英國ＢＮＯ政策以政治包裝經濟目的

﹡《經濟學人》民主指數，香港排名８７位跌１２位

﹡李柱銘獲挪威議員提名，競逐諾貝爾和平獎

﹡林美秀今日起出任國際法律專員

﹡羅致光稱另設失業援助金恐與現有措施重疊

﹡經商局表示無計劃將港台私營化，會繼續改善港台管治及管理

﹡證券業協會表示去年３７間券商結業，縮短招股時間將影響孖展收入

﹡民主黨建議全民派錢１﹒５萬元兼設失業援助金

﹡啟德ＭＯＮＡＣＯ三輪累售３２４伙，套現逾３８億

﹡１月香港ＰＭＩ升至４７﹒８，首季經濟收縮無可避免

﹡許正宇稱持續檢討股票交易印花稅率，須平衡市場發展

﹡《香港０１》裁逾４０名員工，將調動資源拓經濟及健康等頻道

﹡深股通額度全日用４３﹒９億元；滬股通額度全日用１９﹒２億元，陸股通

淨流入３４億

﹡ＬＧＴ料今年下半年將現經濟復甦，央行不會推行貨幣緊縮措施

﹡李奕璇因對美維控股進行內幕交易，兩年內不得在港處理任何證券



《新冠肺炎》﹡本港新增１９宗確診個案，７宗源頭不明

﹡張竹君稱強檢名單增７廈，包括海怡半島美浚閣

﹡外交部表示中國決定向ＣＯＶＡＸ提供１０００萬劑新冠疫苗

﹡地方疫情防控「擅自加碼」，中紀委稱須嚴肅處理追責

﹡天水圍受限區域執法行動約１０時完結，未發出強檢令；天水圍深水埗圍封

無發現新確診，佐敦結果仍在核實；深水埗受限區域早上１０時解封，向

１３人發強檢令

﹡何栢良質疑圍封成效，籲政府科學抗疫

﹡李嘉誠向醫管局員工派發心意卡、２００元現金券

﹡教育局據報考慮春節後允許三分之一學生回校上課半天；傳教育局研究新春

復課後教職員須每兩周強檢一次

﹡梁子超稱突襲圍封檢測人數不多，對控疫無特別功效

﹡港府向逾７００名在郊野公園違反防疫措施人士執法；港府強烈建議公務員

明起進入政總須掃瞄「安心出行」；港府從周四起有條件重開特定戶外運動

場地

﹡行政長官答問會明舉行，李慧琼稱將追問疫苗情況

﹡陳帆稱當確診接近低雙位數或單位數，通關指日可待

﹡６６歲患者倒斃家中，本港累計１８５人染疫亡

﹡博愛７２歲男入院篩查後確診，佐敦懷疑個案Ｃｔ值高

（ｚｚ）

