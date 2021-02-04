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即市新聞

04/02/2021 07:51

《油金掠影》油價一年高位收漲近２％，白銀反彈近１％

　　《經濟通通訊社４日專訊》由於美油收盤價達一年高位，且有數據顯示美油庫存降至去年３
月以來低位，因此油價於周三上漲近２％。美油漲１﹒７％報５５﹒６９元（美元﹒下同）為去
年１月２２日以來高位；而布油期貨則上漲１﹒７％報５８﹒４６元，為去年２月２１日以來高
位。
　　值得留意的是，美國能源信息署（ＥＩＡ）周三公布上周美油庫存降至４﹒７５７億桶，油
組和ＯＰＥＣ＋聯盟亦表示維持現時減產政策不變。而路透一份文件指ＯＰＥＣ＋預計，全球油
市在整個２０２１年都將處於短缺狀態，而５月的短缺程度更將觸及每日２００萬桶。

＊黃金期貨收漲０﹒１％＊

　　由於全球刺激措施，工業需求有望回升，白銀周三反彈近１％曾漲至２６﹒７６元，現時則
報２６﹒８５元，而銀價周二曾急跌逾８％。最大白銀上市交易基金（ＥＴＦ）ｉＳｈａｒｅｓ
　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｔｒｕｓｔ　ＥＴＦ白銀持有量，於周二亦創紀錄躍升５７８０萬盎司。
　　值得留意的是，美國財長耶倫召集高級官員開會，或會對對沖基金、小型投資者與股票經紀
實施更嚴格的市場監管。
　　其他貴金屬方面，金價曾跌０﹒２％報１８３３﹒９３元，現時則報１８３４﹒０１元；而
美國黃金期貨則收漲０﹒１％至１８３５﹒１０元。而鈀金則漲１﹒２％至２２６９﹒６９元，
現時則報２２８０﹒０４元。（ｊｃ）

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