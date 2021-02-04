  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2021 07:50

《華爾街內望》美股個別發展，道指及標指三連升，納指微跌

　　《經濟通通訊社４日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ季績強勁，股價創新高，
不過美股周三（３日）個別發展，道指及標指三連升，納指微跌。
　　道指漲３６點或０﹒１２％，報３０７２３點。標指漲３點或０﹒１％，報３８３０點。納
指跌２點或０﹒０２％，報１３６１０點。
　　美國財長耶倫本周將與美國證券交易委員會、聯儲局在內的高層官員開會，討論最近透過社
交媒體熱捧部分股票的散戶交易，繼而引發市場波動的事件。
　　消息指證交會正審查社交媒體上的帖子，以尋找最近散戶交易狂熱背後存在潛在欺詐的跡象

　　美國總統拜登與眾議院民主黨人舉行電話會議，並在白宮與該黨參議員進行交談，因為該黨
準備利用程序策略，在必要時推動１﹒９萬億美元新紓困法案在沒有共和黨支持下通過。
　　最新經濟數據顯示，美國上月ＡＤＰ民間就業職位反彈增加１７﹒４萬，不過更全面的就業
報告將於明日出爐。另外供應管理協會（ＩＳＭ）調查顯示，上月服務業活動迅速升至近兩年最
高。
　　個股方面，Ａｌｐｈａｂｅｔ飆７﹒３％，季績顯示廣告和雲業務營收皆超預期。不過亞馬
遜跌２％，總裁貝佐斯出人意料地宣布辭職，打消市場對公司季度業績的樂觀情緒，不過市場對
雲計算部門負責人升任總裁持樂觀態度。遊戲驛站反彈，收漲２﹒７％。
　　指標十年期國債收益率升３﹒２個基點，報１﹒１３９１％。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/02/2021
《神州經脈》財新服務業PMI九個月低　人行轉收水A場無力再上
剖析天下03/02/2021
南韓經濟　繼續復甦
香港要聞03/02/2021
【新冠肺炎】港府向逾700名在郊野公園違反防疫措施人士執法
FOCUS03/02/2021
【FOCUS】巨擘逐鹿　鬥到「雲」上
開市Good Morning03/02/2021
《開市Good Morning》曾永堅：阿里待跌至225元買
中國故事03/02/2021
【上海特寫】圖輯：就地過年　上海春運再遇冷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>