《華爾街內望》美股個別發展，道指及標指三連升，納指微跌

《經濟通通訊社４日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ季績強勁，股價創新高，

不過美股周三（３日）個別發展，道指及標指三連升，納指微跌。

道指漲３６點或０﹒１２％，報３０７２３點。標指漲３點或０﹒１％，報３８３０點。納

指跌２點或０﹒０２％，報１３６１０點。

美國財長耶倫本周將與美國證券交易委員會、聯儲局在內的高層官員開會，討論最近透過社

交媒體熱捧部分股票的散戶交易，繼而引發市場波動的事件。

消息指證交會正審查社交媒體上的帖子，以尋找最近散戶交易狂熱背後存在潛在欺詐的跡象

。

美國總統拜登與眾議院民主黨人舉行電話會議，並在白宮與該黨參議員進行交談，因為該黨

準備利用程序策略，在必要時推動１﹒９萬億美元新紓困法案在沒有共和黨支持下通過。

最新經濟數據顯示，美國上月ＡＤＰ民間就業職位反彈增加１７﹒４萬，不過更全面的就業

報告將於明日出爐。另外供應管理協會（ＩＳＭ）調查顯示，上月服務業活動迅速升至近兩年最

高。

個股方面，Ａｌｐｈａｂｅｔ飆７﹒３％，季績顯示廣告和雲業務營收皆超預期。不過亞馬

遜跌２％，總裁貝佐斯出人意料地宣布辭職，打消市場對公司季度業績的樂觀情緒，不過市場對

雲計算部門負責人升任總裁持樂觀態度。遊戲驛站反彈，收漲２﹒７％。

指標十年期國債收益率升３﹒２個基點，報１﹒１３９１％。（ａｌ）

