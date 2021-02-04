《國金與投資－曾廣標》股價超高必定要跌！

《國金與投資》美國以至全球各地散戶集體擊敗個別對沖基金之後，由於經紀行限制散戶買

賣加上醒目散戶紛紛平倉，以ＧＭＥ遊戲零售商為首的決戰股從超級高位回落，留下「講心不講

金」的一些「接盤俠」繼續鼓吹打淡友，但響應者已不多，沽空較多的銀價遭狙擊急升一成之後

亦告回落，說明了個別網上經紀行雖然成為舉世抨擊的對象，但嚴限買賣也限制了散戶群體的力

量，至於是否有幫助沽空的大戶平倉脫身，則可能要法庭相見了，美國潮流興集體訴訟，相信「

羅賓漢」（ＲＯＢＩＮＨＯＯＤ，今次風波的主要網上經紀）將成為散戶群體透過法律追打的對

象。



＊「買股票不是為了贏錢」？＊



高調沽空ＧＭＥ的Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ勁蝕３０億美元離場後，還有一些對沖基

金較低調地繼續在高位沽空，當ＧＭＥ股價輾轉由接近５００美元高位回落至１００美元，遲來

的對沖基金成為了大贏家，散戶方面，則要看是否懂得趁高套利離場了。



網上討論區有人鼓吹「買股不是為了贏錢，而是要打垮淡友」，於是，一些醒目的散家為了

向戰友交待，還會留下少量ＧＭＥ股票在手。若果早已是零成本贏回來的，則無傷大雅。但如果

是在稍高位才跟進及不願離場，則目前帳面上就算仍有可觀盈利，但要等待ＧＭＥ第二春，則很

可能只是惡夢。



＊暴升百倍欠實力 應及早套利＊



ＧＭＥ是著名的遊戲機連鎖店，在美國以至其他國家都有分店，主要是賣電腦遊戲機和遊戲

軟件，一向有大量粉絲，然而，已逐漸被網絡遊戲和手機遊戲所取代，加上疫症影響，虧本嚴重

，無市盈率和股息可言。四個月前，ＧＭＥ的股價只是４元，及至散家群體知道有大戶沖空而決

定集體炒上，股價由４元變４０元再變為４００元，升幅超過１０００％，成為超級牛股，其間

，由於散戶分吃了Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ，市場一度擔心同樣的事件會擴散開去令到一

些大戶要賣出他們持好倉的股票，環球股市上星期因而普遍向下，直至踏入２月初對戰雙方紛紛

平倉，各地股市才回升。



有認為，ＧＭＥ和銀價等的走勢已成為股市的寒暑表，若散戶再有能力炒上，則股市便容易

回落。我想，這種想法在短期內有參考價值，但隨著亦有看好的大戶加入炒買炒賣，則所謂單靠

散戶群體便可打敗大戶，只不過是幻象而已。



市場統計顯示，經常參與每日炒上炒落的散家，平均的輸面高達九成多，因此，今次「分吃

大笨象」只是偶然的眾志成城突襲成功。



＊不同的估值 不同的牛股＊



投資股票宜中長線持有為主，最重要的是持有估值偏低或估值仍然有提振空間的股票（低風

險優質股票應是兩者兼備），則才可能長期成為贏家。



進入新經濟時代後，坊間有更多不同的估值方法，有認為只要市佔率不斷擴大，則不用計算

傳統重視的盈利和股息，股價自然會繼續上升。事實上，很多科網股雖然仍沒有盈利或只有很少

盈利，但由於經營概念受歡迎，股價還是可以不斷炒上。阿馬遜作為龍頭科網股，近年的盈利才

算較為穩定，但現價市盈率高達８０倍，及從來不派息。然而，其市值達１﹒６萬多億美元，而

創辦人貝索斯早已成為全球首富，並且準備退休了。



＊「投票機」與「稱重機」之間＊



阿馬遜作為全球網店龍頭，投資者可以有很多夢想，使它長期企於高價，然而，它其實仍不

能如蘋果公司般可以長期保持較高增長率，因此，巴菲特計算公司終身內含價值後，決定買蘋果

而不會買阿馬遜。蘋果的市值更高達２﹒２萬億美元，為全球之首，而其市盈率是３０餘倍，亦

會派少量股息，如果和其他科網股相比，蘋果的估值屬於偏低呢！



巴菲特的老師價值投資老祖宗格雷厄姆曾經指出，股價短期的變化是投票機（ｖｏｔｉｎｇ

ｍａｃｈｉｎｅ），愈多資金投入便愈會上升，但長期卻必定是稱重機（ｗｅｉｇｈｉｎｇ

ｍａｃｈｉｎｅ），要有份量才可以長升長有。



ＧＭＥ是實體店，業績差勁，暫時看不到有轉型的機會，因此，「暴力炒上」的後果最終只

會返回原位，１００美元其實仍是超級偏高的幻想價，繼續反覆回落只是遲早問題，因此，不怕

死的對沖基金多得很，仍樂意沽空此股與散戶群體對賭。《資深評論員 曾廣標》

