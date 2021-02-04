《行內行外－梁崇讓》世界上有公平公正的制度嗎？

《行內行外》踏入２０２１年，股市走勢大上大落，１月初中港股市投資氣氛熾熱，上證指

數突破３６００點大關，港股衝上３００００點水平，連比特幣也升穿４００００元美金。當所

有分析員都認為全球牛市來臨之時，內地有關當局突然潑出一盆冷水，雖然人行強調不會過早退

市，但人行貨幣政策委員會委員馬駿，在出席一個研討會時指出：投資市場有些領域的泡沫已經

顯現，去年幾個主要的股市指數都大幅上升，但在經濟增長大幅下降的情況下，牛市的出現不可

能與貨幣供應無關。其後市場解說貨幣政策將會收緊，這立即令大市走勢急轉直下，上證指數回

試近３４００點水平，港股回調至近２８０００點水平，連比特幣也跌穿３００００元美元，昨

日（３日）上證指數又回升至３５００點水平，恆生指數又重見２９３００點，走勢反覆波動。



有市場人士稱：環球長期的量化寬鬆政策，只是「以債養債，以泡養泡」，投資市場與實體

經濟情況完全脫節，近期股市上升是反映投資者對疫苗充滿期望和信心，認為疫情將會在今年結

束，料經濟復甦將會出現報復式反彈的增長，投資者入市都是炒經濟前景，不過如所有期望一旦

落空，整體經濟和金融市場將必崩潰。從種種分析和言論來看，料今年香港股票市場的走勢仍是

大上大落，「危、機」重重，看是好友和淡友繼續大鬥法博弈的市場，誰勝誰負？唯好拭目以待

！



＊誰是幕後操縱者？＊



近期全球股市雖然出現急跌，但在美國交易股份ＧａｍｅＳｔｏｐ（ＧＭＥ）的股價卻暴升

，更出現一幕「散戶鬥大鱷」的大戰，近日成為股民茶餘飯後的熱門話題，也引起全球市場的關

注。這是自互聯網新世代興起後，繼多個地區別有用心的人利用互聯網發布真、假消息，呼籲群

眾發起政治活動集結示威後又一次「嶄新」的嘗試，社會群體再一次利用互聯網通訊團結弱勢群

體，顛覆金融世界的另一個引證，有評論更稱之為「佔領華爾街２﹒０」。



事緣發生在美國，沽空機構香櫞發表沽空報告睇淡ＧＭＥ，如這股票價位下跌了，沽空機構

便可藉此贏得巨大利潤，如其他機構投資者或大戶跟隨沽空，股價自然急跌，這也是沽空機構一

貫手法和做法。不過這次美國論壇Ｒｅｄｄｉｔ的一群散戶，因不滿沽空機構的手段和行徑，利

用無遠弗屆的電子網絡呼籲散戶投資者集體買入ＧＭＥ，齊心合力推高股價，還留言認為該股會

升至１０００美元，結果令ＧＭＥ股價以百倍計急升，更傳出沽空機構有機會破產，這次散戶可

算是打破傳統獲取全勝，這也是散戶利用網絡力量，首度破天荒戰勝沽空機構，但同時也傳出對

沖基金才是夾空倉的幕後操縱者，在互聯網世界，真相永遠難尋。



＊沽空機構與微信女＊



只是事態發展卻峰迴路轉，美國一些線上交易平台突出狠招限制交易不准買入，只能沽出或

平倉，這種做法自然令股價下跌，這是否屬無賴流氓行為？應由全世界市場人士和廣大股民去定

論！近日美國財長和美國政府也關注事件，相信全球投資者亦齊聲嘩然，因為這種情況竟然可發

生在美國交易市場，真是令人難以相信！美國市場的制度自由度有多高，交易商竟有這麼大的權

力，香港應否該好好學習這種制度呢？？在前時筆者在《行內行外》文章中多次指出沽空機構無

須要領取有關牌照，有關當局對沽空機構不能進行特別的監管，沽空機構可以說是金融界的另類

傳媒，而最重要的是其言論總給人極具專業和權威的感覺，因此所出的評論，往往深受投資者重

視，大大影響普羅股民的心態，間接影響金融市場的走勢。



坦白說，試問其行徑跟「微信女詐騙黨」有何分別？只是沽空機構唱淡，微信女只能唱好而

已，一個是把握機會補淡倉，另一個是趁機散貨，大家的目的都是疑似誤導去圖利。為甚麼有關

當局總是指責微信女並作出調查，對沽空機構的不合理行為卻視而不見呢？是否因沽空機構來頭

大而敢怒不敢言？還是這類機構部署得天衣無縫呢？今次有群眾不忿沽空機構的行為，利用互聯

網傳播訊息「抱團」式買入ＧＭＥ，背後已有人說這除了是向沽空機構反擊外，間接也是向有關

當局賞了一記耳光和對制度作出不公提出了控訴，真的是嗎？



＊真金白銀＝不做假？＊



後記：曾幾何時有機構投資者或大戶在開市時段用少量資金以高價買入藍籌股，造成指數高

開的假像而誤導投資者，雖有業界人士向有關當局投訴，但有關方面官樣式回答只要買家是用真

金白銀的就不是做假。還有一段時間凡細價股被炒高，便被有關當局提出關注或涉嫌做假而被調

查，莫非細價股不是用真金白銀去買的？到後期細價股出現向下炒的風氣又被有關當局質疑和調

查了。時至今日，有關當局容許同股不同權和無盈利生物科技股來港掛牌上市，而這類股票又多

是大價股，現時在市場上更被瘋炒，稱為「抱團」式炒法，股價破頂再破頂，有關當局似乎覺得

這是理所當然，相信是由於投資者都是用真金白銀買的吧。



相對中小型上市公司就沒有這麼「幸福」的待遇了，現時有關當局更欲加緊中小型企業的上

市條件，令企業融資的機會實不容易，真令人摸不著頭腦。側聞已有多個業界團體和人士提出反

對，不過據筆者過往的經驗，「官」字不只兩個口，而是口中有口，如有關當局推出事在必行的

措施，業界如何反對，結果也是徒然的！



今年新春牛來鼠去，行內行外文稿將於下星期四（１１日）暫停至３月４日復刊，本工會理

事會仝人向各位讀者、業界好友和會員拜個早年，祝福大家金牛富泰、牛馬精神、牛精虎猛、股

市牛氣沖天，人人金牛滿袋！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

