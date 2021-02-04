《缸邊隨筆－石鏡泉》美散戶慘被割韭菜

《缸邊隨筆》韭菜是一種割完又長，準備下一次被割的蔬菜。「割韭菜」是國內語，指無知

股民，被人割了一次又一次。近日美國散戶在ＧａｍｅＳｔｏｐ一股上史詩級的「起義買入」，

又被證明，人蠢是無藥醫，抵被割韭菜。



無論是大戶或散戶，一定要認識，接受股市是個講錢不講心的地方。股市，作為資本主義的

高層構築，在此講愛心、談戀愛，是自找死。



數日前，ＧａｍｅＳｔｏｐ被散戶買上至４８３美元╱股，到前日開市已跌至近３２０美元

，旋跌至２００美元區，三天之內暴瀉８０％，誰賠了，是沽空者還是那些「正義」的買入者？



沽空的對冲基金，或許真有其所謂的「神聖職責」去揭露做假的管理層，揑造虛假財務數據

來騙散戶買入其股票。但亦不能否認，有些沽空的對冲基金，也只是捕風捉影，拿住雞毛做令箭

，大打開口牌，希望市場有人被他鼓動起來，形成「暴力群眾」去衝擊被「判罪」的股票。



造淡的沽空基金，為甚麼要鼓動「暴股民」？一言括之，也只是為一己之利，自己精人出口

，搵笨人出手，坐收漁人之利。



著名空頭機構香櫞宣布退出造空，只專注做多研究。但另個沽空機構渾水的創始人

Ｃａｒｓｏｎ Ｂｌｏｃｋ則仍稱沽空，是監控市場的「惡魔」。



Ｂｌｏｃｋ認為，如果不是不斷有人沽空抑壓股價升勢，到有日股市泡沫愈吹愈大，一旦爆

破，受害的，仍是小投資者。



他對ＧａｍｅＳｔｏｐ的「沽空」與「反沽空」又怎看？他在電視訪問上謂，

ＧａｍｅＳｔｏｐ反沽空的拋物線式走勢，不像是散戶所為，更像對冲基金針對其他對冲基金的

軋空行為。



必貝證券分析師指出：「推動ＧａｍｅＳｔｏｐ股價升高的本質原因，不是靠散戶推高，而

是軋空，從被披露的定單交易量就可以看到，多頭裏肯定有機構入場，而且是主力，散戶在這次

事件中扮演了重要但不是決定性的角色。」



在任何一場戰爭，股市中的突擊，是要有兩個角色：一個是重要的，主要是做煙幕，蒙蔽敵

人的分隊，但更重要的，是要有個決定勝負的主攻殲敵大隊。



那些謂散戶是正義之師，是不甘被大戶魚肉的評論，只不過是不知股市是個大賭場。想明白

？先看看《華爾街之狼》這本書，或那齣戲才好下評語。



８０年代，索羅斯揸入日圓（定沽出日圓？不記得了），幫他做盤的交易員後來轉了去另家

銀行，這位交易員為求交業績，就糾集了６隻小鱷，一日之間把日圓挾上（或沽下），於是索羅

斯冚倉蝕走，你道這是農民為自衛而打狼，還是狼吃狼？）



＊散戶最終浴血白銀市場＊



白銀市場，也是個散戶浴血（或終浴血）的市場。一個受散戶追捧的論壇，日前謂，由於央

行放了這麼多水，白銀價不應在２０元這麼低應是１０００元╱盎斯才對，散戶於是又去買白銀

實貨和期貨，結果？



２月１日，白銀崩跌，ＣＯＭＥＸ ３月白銀期貨暴跌逾１０％，因為芝加哥期貨交易所，

上調白銀期貨的按金１８％。



那些鼓吹散戶買白銀期貨的壇主，是否不知亨特兄弟在買白銀市場上的慘敗，就是因為交易

所提升期貨按金所致？如這些壇主知悉芝交所是可以隨時提高白銀期合約的按金時，他們應警惕

散戶這個地雷陣，而不是讓散戶踏中地雷成烈士。他們為甚麼不說？筆者認為不是他們不記得，

而是說了，就沒有這麼多散戶、盲毛去替他們牟利。



不提醒散戶芝交所可以有這個地雷陣，而只好嚷白銀價可以炒高４０倍，是極不負責的行為

，但蠢人又能怪誰？



監管機構可以怎樣殲滅「起義」之士，可以從金融街網站這個故事得知。



上世紀７０至８０年代，美國出現了嚴重的通貨膨脹，當時的美國首富亨特家族，是做農產

品起家，並擁有了亨特石油公司，橫跨多個行業，當時提起亨特家族，就跟現在提到比爾蓋茨差

不多，是一個傳奇。老亨特去世後，他的兒子不滿足於現在的商業模式，就想再搞把大的，於是

聯合了當時全球最有錢的沙特王室，開始頻繁的購買白銀現貨和白銀期貨，不斷的掃貨逼空，企

圖建立白銀帝國。幾個月時間，讓白銀漲了１３０％，幾年之後把白銀推到了５０美元關口前，

到這時候漲了２０倍了，此時亨特家族囤積了５０億美元的白銀，操縱了５０％至６０％的白銀

期貨，此時可以說，他想要多少錢就會有多少錢。



但就在他春風得意的時候，芝加哥交易委員會決定將白銀合約保證金由１０００美元提高到

６０００美元，這意味著亨特家族必須補充大量資本，明顯就是衝著他們來的。所以他們不得不

大量舉債，來補充保證金，但沒想到，這是一組組合拳，剛上任的美聯儲主席沃爾克為了遏制通

貨膨脹，決定大幅度緊縮銀根，提高貸款難度。所以一邊說讓你補充大量資本，一邊不給你貸款

，這就是逼著你平倉。各家銀行還集體發難，不但不給你貸款，還催著亨特盡歸還之前的貸款。

所以最後亨特只有一條路，就是開始出貨，回收資金，結果白銀一下崩盤，瞬間跌回到１０美元

，最後亨特家族不但血本無歸之外，還倒欠銀行和交易商１０幾億美元，一代美國首富就此破產

。連家產石油公司都抵押給了銀行，最後落得一貧如洗。



看明了，這就是美國的「自由」市場。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

