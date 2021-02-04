《ＩＰＯ反應》健倍苗苗（２１６１）超購逾２１倍，一手中籤８％

《經濟通通訊社４日專訊》雅各臣（０２６３３）分拆的健倍苗苗（０２１６１）明日掛牌
，在港接獲８﹒８萬份申請認購合共１０﹒０４億股發售股份，超購約２１﹒４７倍。定價每股
１﹒２元。一手２０００股中籤率８％，認購１００手穩獲一手；認購２２３４﹒２萬股「頭錘
飛」有３張，中籤率１５﹒１６％。所得款項淨額估計為約１０６０萬元。（ｎｓ）
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