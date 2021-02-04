《專家之言－李偉傑》港股資金主導，農曆新年前仍有望挑戰三萬關

《專家之言》港股１月份升勢凌厲，除了受北水加持以及憧憬美國拜登可帶來藍色浪潮下，

整個１月份上升接近三千點，亦都曾一度突破３００００點關口，高見３０１９１點，在中港兩

地股市牛氣沖天下，上周內地累計回收資金過多，上周全口徑仍淨回籠４７０５億元，創下三周

新高，加上本港新股活動及走市場大量資金，快手科技已吸納市場過萬億元資金，在短暫缺水情

況下，港股高位急速回吐接近兩千點，不過上周五（２９日）人行進行１０００億元七天逆回購

操作同日有２０億逆回購到期，即單日投放９８０億元，在貨幣政策短期調整下，港股亦帶來反

彈動力，再加上快手本周五（５日）上市，如要資金回籠後市場氣氛有望再度熾熱，是農曆新年

前港股仍有望再次挑戰３００００關口位置，不過農曆新年臨近，下周二（９日）北水亦因為假

期因素暫停，要到２月１８日才會有北水南下，在估計近期港股未有特別壞消息呈現下，繼續仍

然以資金主導大市去向，預料２月波動點將較早前擴大至２８０００點止３００００點上落。



＊就地過年觸發起宅經濟及消費類股份獲資金流入＊



近期板塊轉動速度相當快，短暫新能源車在內地報章透估值過高下，暫時升勢放慢，反觀早

前建議的內循環板塊依然強勁，最主要原因是在疫情恐防再度飆升下，內地倡議「就地過年」，

觸發起宅經濟以及消費類股份再度得以獲得資金流入，因為內地春運前後接近一個月時間，市場

資金第一時間聯想起更加多時間鞍座家中打機，因此手遊股已徐徐起動，另外餐飲及零食股亦可

受正面影響，同事影業類股份亦可在長假作為消閑娛樂選擇，令一個受惠大板塊率相信屬於網購

平台公司，在疫情下若果未能回鄉過年的話，人不到，禮亦要到，因此在近期選股亦可以簡單消

費模式投放。另外預祝各位投資者牛年牛氣沖天，身體健康，炒賣出入平安。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股

上市申請擁有財務權益）

