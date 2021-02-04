【企業盈喜】大地教育（８４１７）料去年九個月虧轉盈賺５２０萬

《經濟通通訊社４日專訊》大地教育（０８４１７）發盈喜，預期截至去年１２月底止九個
月轉虧為盈，料去年第三季錄得純利約５２０萬元，２０１９年同期則錄得虧損２８﹒７萬元。
集團指，預計轉虧為盈主要由於期內金融資產的匯兌收益及公平值收益淨額產生的其他收入
增加約５９０萬元。
公司預期業績將於２月中旬刊發。（ｐｌ）
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