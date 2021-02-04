港股三連升後半日回吐４２５點收２８８８２穿廿天線，科指挫４％

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股三連升累漲千點後，今早雖低

開２１３點報２９０９３，惟港股急劇反彈倒升１０１點見半日高位２９４０９點位置。由於Ａ

股走勢偏軟，且部分科技股回吐，港股再次倒跌且跌勢加劇，跌穿二萬九關，低見２８８４０位

。最終港股半日收報２８８８２點，跌４２５點或跌１﹒４５％，穿廿天線（２８９６１點），

主板成交１３６３﹒４２億元。國企指數報１１４６４點，跌１８６點或跌１﹒６０％。恆生科

技指數報９７２４點，跌４０１點或跌３﹒９６％。

Ａ股兩市下挫，上證綜合指數報３４８１點，跌３５點或跌１﹒０２％，成交２７３３﹒０

８億元人民幣。深證成份指數報１５０１３點，跌２１９點或跌１﹒４４％，成交３４１６﹒４

５億元人民幣。

重磅股普遍走軟，港交所（００３８８）跌２﹒８８％，報５０６元；騰訊（００７００）

跌２﹒６５％，報７１６﹒５元；中移動（００９４１）跌２﹒５９％，報４７元；匯控（００

００５）跌０﹒８５％，報４１元；友邦（０１２９９）跌０﹒４１％，報９７﹒３５元。惟建

行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒８８元。

科指穿萬關，美團（０３６９０）報３８９﹒４元跌５﹒９９％，小米（０１８１０）

２７﹒２元插６﹒０５％，京東集團（０９６１８）報３６３﹒４元跌３﹒７６％，阿里巴巴

（０９９８８）報２６１﹒４元升０﹒１５％，續受螞蟻集團與監管機構達成整改共識的傳聞帶

動。



＊工信部指不得強迫用戶升級５Ｇ，中聯通挫近３％＊



工信部發布通知，指宣傳５Ｇ業務時不得強迫用戶升級５Ｇ，而且需要客觀宣傳，中資電訊

股今日全線下跌，除了中移動跌２﹒５９％外，中聯通（００７６２）走低２﹒９１％，報４﹒

３３元；中電信（００７２８）軟２﹒１６％，報２﹒２６元；中興（００７６３）跌２﹒９％

，報２１﹒７５元；中通服（００５５２）跌２﹒７６％，報３﹒５２元；鐵塔（００７８８）

下跌１﹒７５％，報１﹒１２元。

國內今年新增光伏裝機提高至６５吉瓦，而於「十四五」期間年均新增裝機規模更料可達７

０到９０吉瓦。帶動光伏股再度炒作逆市走上，其中保利協鑫（０３８００）上升５﹒１４％，

報３﹒０７元；彩虹新能源（００４３８）升３﹒３２％，報２﹒１８元；新特能源（０１７９

９）揚升３％，報２９﹒１５元；協鑫新能源（００４５１）升２﹒７％，報０﹒３８元；陽光

能源（００７５７）走上１﹒９２％，報０﹒５３元。

國際油價觸一年高位５８﹒０５美元，加上主要產油國依照承諾減產，油股今日普遍向好。

三桶油方面，中石化（００３８６）揚升０﹒８％，報３﹒７８元；中石油（００８５７）揚０

﹒４２％，報２﹒３８元；中海油（００８８３）軟０﹒３５％，報８﹒４３元。而油服股方面

中海油服（０２８８３）挫２﹒２％，報９﹒８元。



＊上交所督促保薦機構發揮「看門人」職責，中金挫逾６％＊



上交所早前發布科創板保薦業務現場督導指引，督促保薦機構、證券服務機構切實發揮資本

市場的「看門人」職責。中資券商股今早齊齊下挫，其中跌勢最多為中金公司（０３９０８）跌

６﹒１３％，報１９﹒７６元；而招商證券（０６０９９）跌５﹒３２％，報１１﹒４元；國聯

證券（０１４５６）下跌４﹒６％，報４﹒１５元；中信建投（０６０６６）走低４﹒０４％，

報１０﹒９４元；廣發（０１７７６）跌４﹒０４％，報１０﹒９４元；中信証券（０６０３０

）走軟３﹒２６％，報１７﹒２２元。

內房股全線下跌，其中跌勢最多為佳兆業（０１６３８）走低３﹒４６％，報３﹒６３元；

潤地（０１１０９）下挫２﹒９２％，報２９﹒９５元；龍湖（００９６０）軟２﹒６５％，報

４０﹒４元；融創（０１９１８）跌２﹒２％，報２８﹒８５元；碧桂園（０２００７）下跌１

﹒７２％，報９﹒１２元；世茂（００８１３）軟１﹒１２％，報２２元；萬科（０２２０２）

跌１﹒７６％，報２７﹒９５元。

生科股今日亦全線下跌，其中啟明醫療（０２５００）獲主席曾敏於上周五（２９日）減持

５００萬股，而摩根大通亦於同日減持６９４萬，而該股今早為板塊中跌勢最勁，早市領跌８﹒

１６％，報８２﹒１５元。其他生科股方面，亞盛醫藥（０６８５５）下跌８﹒６１％，報４４

﹒６元；信達生物（０１８０１）軟５﹒６６％，報９１﹒６元；沛嘉醫療（０９９９６）走低

６﹒３８％，報２７﹒１５元；康方生物（０９９２６）軟４﹒７６％，報５６﹒０５元；康希

諾（０６１８５）跌０﹒６７％，報２９７元。（ｊｃ）

