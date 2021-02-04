【企業盈警】創意數碼料半年虧損大幅減少至最多６０００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》創意數碼（０８０７８）預期截至去年１２月３１日止六個月業

績，將錄得虧損大幅減少至不多於６０００萬元，而截至２０１９同期比較則虧損約１﹒４４億

，虧損大幅減少主要是於銷售及經銷費用、聯營公司之權益減值虧損、行政費用減少及毛利有所

增長所致。

預期明日（５日）刊發業績公告。（ｋｓ）

