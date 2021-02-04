  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2021 15:35

【快手上市】黃志陽：首掛升逾一倍半先食胡，未持貨者待整固吸納

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒４日報道》公開超購高達１２０３倍的快手科技（０１０２４）
明日掛牌，定價每股１１５元，一手１００股中籤率僅４％。投資者要進入乙組，即認購５００
手方穩中一手。　　
　　快手科技逾１４０萬人認購，凍資逾１﹒２６萬億元，盡破紀錄，加上同為新股的心通醫療
（０２１６０）今日首掛高開７６％報２１﹒５元，每手最多賺１萬元，為快手上市帶來憧憬。
安山資本資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，快手ＩＰＯ貨量少，「一手難求」下
，首掛有機會大升，但未能中籤的投資者如欲追貨需小心。
　　據快手招股文件顯示，快手去年首１１個月營業額為５２５億人民幣，毛利為２０９億元人
民幣，毛利率為３９﹒９％，虧損繼續擴大至９４億元人民幣。期內每日活躍用戶下降至２﹒６
３億，每月活躍用戶下降至４﹒８１億。文件亦提及中國互聯網的監管隱憂，以及美國制裁風險
。黃志陽表示，投資者不容忽視快手上市前爆出的侵權風波。快手被指多達１﹒５５億個視頻涉
嫌侵權，若不解決版權問題將會從蘋果應用商店下架。
　　黃志陽認為，快手領先抖音，作為第一間在港上市的視頻平台公司，股價或會在上市初期因
「炒風」而爆升，但其後會經歷一後時間調整。因此，他建議成功抽中的投資者，於股價上漲１
倍半後先行食胡，而未持貨者可考慮個人承受風險能力，考慮首日追貨博升２０％，設７％止蝕
位；不過，他坦言該股走高後有一定回吐風險，謹慎投資者可考慮待價格整固見支持才入市，作
為中長線部署。
　　黃志陽又提醒，投資者不需過份專注快手，可考慮雲業務股回吐入手，認為該板塊每次調整
下挫均很快見承接再炒上，當中他看好ＳａａＳ的微盟（０２０１３）的前景，建議投資者可關
注。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS04/02/2021
【FOCUS】快手膺人氣王　新「鯰魚」或再現
開市Good Morning04/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴高位有貨續持有
中國故事03/02/2021
《神州經脈》財新服務業PMI九個月低　人行轉收水A場無力再上
數碼新動力03/02/2021
設立健康憑證共享機制 , 在疫情常態化下有條件重啓經濟
剖析天下03/02/2021
南韓經濟　繼續復甦
香港要聞03/02/2021
【新冠肺炎】港府向逾700名在郊野公園違反防疫措施人士執法
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【etnet Bonus 賞你】長江實業地產商場「新春開運樂團圓」精美利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>