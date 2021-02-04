【快手上市】黃志陽：首掛升逾一倍半先食胡，未持貨者待整固吸納

《經濟通通訊社記者葉嘉兒４日報道》公開超購高達１２０３倍的快手科技（０１０２４）

明日掛牌，定價每股１１５元，一手１００股中籤率僅４％。投資者要進入乙組，即認購５００

手方穩中一手。

快手科技逾１４０萬人認購，凍資逾１﹒２６萬億元，盡破紀錄，加上同為新股的心通醫療

（０２１６０）今日首掛高開７６％報２１﹒５元，每手最多賺１萬元，為快手上市帶來憧憬。

安山資本資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，快手ＩＰＯ貨量少，「一手難求」下

，首掛有機會大升，但未能中籤的投資者如欲追貨需小心。

據快手招股文件顯示，快手去年首１１個月營業額為５２５億人民幣，毛利為２０９億元人

民幣，毛利率為３９﹒９％，虧損繼續擴大至９４億元人民幣。期內每日活躍用戶下降至２﹒６

３億，每月活躍用戶下降至４﹒８１億。文件亦提及中國互聯網的監管隱憂，以及美國制裁風險

。黃志陽表示，投資者不容忽視快手上市前爆出的侵權風波。快手被指多達１﹒５５億個視頻涉

嫌侵權，若不解決版權問題將會從蘋果應用商店下架。

黃志陽認為，快手領先抖音，作為第一間在港上市的視頻平台公司，股價或會在上市初期因

「炒風」而爆升，但其後會經歷一後時間調整。因此，他建議成功抽中的投資者，於股價上漲１

倍半後先行食胡，而未持貨者可考慮個人承受風險能力，考慮首日追貨博升２０％，設７％止蝕

位；不過，他坦言該股走高後有一定回吐風險，謹慎投資者可考慮待價格整固見支持才入市，作

為中長線部署。

黃志陽又提醒，投資者不需過份專注快手，可考慮雲業務股回吐入手，認為該板塊每次調整

下挫均很快見承接再炒上，當中他看好ＳａａＳ的微盟（０２０１３）的前景，建議投資者可關

注。

