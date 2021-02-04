港股低開２１３點報２９０９３，國指跌８２點，科指跌９１點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，市場關注美企業績公布，亞洲股市

今早普遍回落，日經跌１９１點，首爾指數跌４０點，港股則低開２１３點並於二萬九邊緣。科

技股回吐，早前急升的美團（０３６９０）今早低開２﹒７％，為表現最差藍籌，小米（０１８

１０）、騰訊（００７００）亦低開１％；中生製藥（０１１７７）有指回Ａ上市，股價高開近

７％，另外油股表現造好，中石油（００８５７）、中海油（００８８３）高開約２％。恆生指

數開報２９０９３，跌２１３點或跌０﹒７３％，主板成交７８﹒８８億元。國企指數報１１５

６９，跌８２點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報１００３４，跌９１點或跌０﹒９０％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒３３％，報４０﹒８元；港交所（００３８８）跌

１﹒７３％，報５１２元；騰訊（００７００）跌１﹒４９％，報７２５元；建行（００９３９

）跌１﹒１９％，報５﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒３６％。友邦（０１

２９９）跌０﹒２６％，報９７﹒５元；美團（０３６９０）跌２﹒７％，報４０３元；阿里巴

巴（０９９８８）跌０﹒０８％，報２６０﹒８元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ４０３﹒００元 跌２﹒７０％

港交所（００３８８） ５１２﹒００元 跌１﹒７３％

小米（０１８１０） ２８﹒５０元 跌１﹒５５％

吉利（００１７５） ２９﹒００元 跌１﹒５３％

騰訊（００７００） ７２５﹒００元 跌１﹒４９％

匯控（００００５） ４０﹒８０元 跌１﹒３３％

瑞聲（０２０１８） ４１﹒８５元 跌１﹒３０％

潤地（０１１０９） ３０﹒４５元 跌１﹒３０％

建行（００９３９） ５﹒８０元 跌１﹒１９％

長和（００００１） ５３﹒３０元 跌１﹒１１％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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聯想集團（００９９２） ９﹒８３元 跌３﹒２５％

美團（０３６９０） ４０３﹒００元 跌２﹒７０％

京東集團（０９６１８） ３７０﹒００元 跌２﹒０１％

金蝶（００２６８） ３３﹒７５元 跌１﹒８９％

新東方在線（０１７９７） ２６﹒１０元 跌１﹒６９％

小米（０１８１０） ２８﹒５０元 跌１﹒５５％

比亞迪電子（００２８５） ５７﹒８０元 跌１﹒５３％

騰訊（００７００） ７２５﹒００元 跌１﹒４９％

瑞聲（０２０１８） ４１﹒８５元 跌１﹒３０％

中芯（００９８１） ２７﹒７０元 跌０﹒８９％

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（ｕｌ）

