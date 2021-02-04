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04/02/2021 09:22

港股低開２１３點報２９０９３，國指跌８２點，科指跌９１點

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，市場關注美企業績公布，亞洲股市
今早普遍回落，日經跌１９１點，首爾指數跌４０點，港股則低開２１３點並於二萬九邊緣。科
技股回吐，早前急升的美團（０３６９０）今早低開２﹒７％，為表現最差藍籌，小米（０１８
１０）、騰訊（００７００）亦低開１％；中生製藥（０１１７７）有指回Ａ上市，股價高開近
７％，另外油股表現造好，中石油（００８５７）、中海油（００８８３）高開約２％。恆生指
數開報２９０９３，跌２１３點或跌０﹒７３％，主板成交７８﹒８８億元。國企指數報１１５
６９，跌８２點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報１００３４，跌９１點或跌０﹒９０％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒３３％，報４０﹒８元；港交所（００３８８）跌
１﹒７３％，報５１２元；騰訊（００７００）跌１﹒４９％，報７２５元；建行（００９３９
）跌１﹒１９％，報５﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒３６％。友邦（０１
２９９）跌０﹒２６％，報９７﹒５元；美團（０３６９０）跌２﹒７％，報４０３元；阿里巴
巴（０９９８８）跌０﹒０８％，報２６０﹒８元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　４０３﹒００元　　　跌２﹒７０％
　　港交所（００３８８）　　５１２﹒００元　　　跌１﹒７３％
　　小米（０１８１０）　　　　２８﹒５０元　　　跌１﹒５５％
　　吉利（００１７５）　　　　２９﹒００元　　　跌１﹒５３％
　　騰訊（００７００）　　　７２５﹒００元　　　跌１﹒４９％
　　匯控（００００５）　　　　４０﹒８０元　　　跌１﹒３３％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　４１﹒８５元　　　跌１﹒３０％
　　潤地（０１１０９）　　　　３０﹒４５元　　　跌１﹒３０％
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒８０元　　　跌１﹒１９％
　　長和（００００１）　　　　５３﹒３０元　　　跌１﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股份表現如下：

　　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團（００９９２）　　　９﹒８３元　　　跌３﹒２５％
　　美團（０３６９０）　　　４０３﹒００元　　　跌２﹒７０％
　　京東集團（０９６１８）　３７０﹒００元　　　跌２﹒０１％
　　金蝶（００２６８）　　　　３３﹒７５元　　　跌１﹒８９％
　　新東方在線（０１７９７）　２６﹒１０元　　　跌１﹒６９％
　　小米（０１８１０）　　　　２８﹒５０元　　　跌１﹒５５％
　　比亞迪電子（００２８５）　５７﹒８０元　　　跌１﹒５３％
　　騰訊（００７００）　　　７２５﹒００元　　　跌１﹒４９％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　４１﹒８５元　　　跌１﹒３０％
　　中芯（００９８１）　　　　２７﹒７０元　　　跌０﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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