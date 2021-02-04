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即市新聞

04/02/2021 16:41

《盤後部署》港股二萬九關縱使失復得，北水離場料本周續向下調整

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股指數個別發展，港股三連升累漲千點後，今早低開
２１３點報２９０９３點，隨後曾反彈倒升１０１點見２９４０９點。但Ａ股偏軟，部分科技股
回吐，港股再次倒跌且跌勢加劇穿二萬九關，曾跌穿廿天線（２８９７３點）而低見２８７７５
點，隨後跌幅略為收窄，重上二萬九關，最終收２９１１３點，跌１９３點或跌０﹒６６％，主
板成交２３９７﹒８５億元。國企指數報１１５６３點，跌８８點或跌０﹒７６％。恆生科技指
數報９８９７點，跌２２８點或跌２﹒２６％。
　　Ａ股兩市續跌，上證綜合指數報３５０１點，跌１５點或跌０﹒４４％，成交
４１８７﹒４３億元人民幣。深證成份指數報１５１０５點，跌１２７點或跌０﹒８４％，成交
５２３７﹒５５億元人民幣。

＊美財政部支持ＩＭＦ，協助發展中國家＊

　　有消息指，美國財政部支持將國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的資源提高至約５０００億美元
，料該筆款項料助支持發展中國家應對疫情。消息亦指美國財長耶倫或最快於２月底作出決定，
而商議的金額料低於拜登政府須尋求國會批准的門檻。
　　美聯儲信貸調查了近一萬間中、小型企業，當中９５％企業表示公司營運有受疫情影響，而
達８８％公司業務現時尚未回復正常，逾五成公司指去年的收入或下降２５％以上。而於調查中
達３９％企業指，如政府沒有更多援助，他們的公司或將無法繼續經營。

＊港股料下試２８４００點＊

　　港股於１月尾高位調整至約２８３００點位置時再現回反，近日走勢雖微微向上，但由於新
春假期臨近，北水支持力有所減弱，參考今日北水全日經港股通淨流入資金僅約４０億元，創自
去年１２月２４日以來低位。而且今日港股曾急瀉逾５００點低見２８７７５點全日低位，跌穿
２０天線（約２８９７２點）與二萬九關位置，雖說尾市成功收復失地，但亦反映該等位置支持
力大大減低。恆指自去年１０月以來的升勢過急，現時調整幅度較細，不排除短期有仍有調整空
間，預料港股或下試２８４００點位置再尋找支持。（ｊｃ）

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