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即市新聞

04/02/2021 08:30

【夾倉潮】傳美證交會查社交媒體貼文，尋找夾倉背後是否存在欺詐

　　《經濟通通訊社４日專訊》據彭博社最新引述消息人士報道指，美國證券交易委員會
（ＳＥＣ）正在調查社交媒體上的帖文，以及審查交易數據，尋找遊戲驛站事件背後是否存在欺
詐行為，如人為操縱推高股價，或透過散布不實消息，不正當影響市場反應。
　　消息又指證交會亦研究券商處理交易量激增的方式，以及在股價大漲時限制交易是否遵守規
則，在向所有客戶披露限制交易信息時是否達至一致。
　　另外財長耶倫本周將會晤證交會及多個監管機構高層討論事件，據財政部周二（２日）晚發
布的聲明指，耶倫認為市場的完整性非常重要，並要求就金融市場近期動盪及近期活動，是否符
合投資者保護及市場公平有效性展開討論。

＊遊戲驛站事件或涉機器人發文＊

　　美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）日前報道指，美國討論區Ｒｅｄｄｉｔ論壇Ｗａｌｌ　
Ｓｔｒｅｅｔ　Ｂｅｔｓ的板主發現近期出現大量機器人發文活動，但已盡力刪除由電腦生成的
文章，但這引發市場對該論壇背後存在操縱的擔憂。
　　據悉一名註冊九個月、過往只發過兩次帖文的用戶，上周於上述論壇發表兩篇文章，鼓動散
戶追捧白銀，而時間點都是在遊戲驛站股價大漲後，不過目前這些帖文都已被刪除。（ａｌ）

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