【全球放水】美國眾議院通過預算綱要，新紓困方案可快速表決通過

《經濟通通訊社４日專訊》美國國會眾議院周三（３日）通過預算程序綱要，可以「立法協

商」（ｒｅｃｏｎｃｉｌｉａｔｉｏｎ）方式，使民主黨能夠在沒有共和黨支持下，亦可通過總

統拜登提出的１﹒９萬億美元新紓困方案。

該預算計劃允許民主黨在１００個議席的參議院中，以５１票的簡單多數通過新紓困方案，

而不是推動大多數立法所需的６０票，而即使所有５０名共和黨人反對，亦能使該法案獲得通過

。

而據彭博社引述民主黨黨團電話會議消息透露，拜登最新向眾議院的民主黨人指出，如果在

１４００美元的現金派發上作出讓步，就意味他上任後就違背承諾，不過願意考慮對現金發放採

取更嚴格的審查。

而拜登周三向記者表明擔心新紓困方案金額過少多於過高，相信部分共和黨人仍會同意方案

，不過共和黨議員羅姆尼表明，如果不修改方案，沒有任何一個共和黨人會支持，並質疑向地方

政府提供援助，以及聘請更多教師的規定是否有意義，而參議院民主黨領袖舒默則指，如果共和

黨願意合作，將盡可能配合，但未有進一步闡釋細節。

美國白宮經濟顧問伯恩斯坦及鮑希最新亦表明，國會預算辦公室（ＣＢＯ）早前發表的經濟

展望報告反映，華府有必要即時採取行動，如果不推行上述方案，多達７００萬人年內會失業，

就業市場將出現重大問題。

另外財長耶倫與來自兩個黨派的市長討論新紓困方案中，對地方政府進行援助的問題，她強

調上次經濟衰退期間對各州援助不足，導致他們大量削減基建與教育開支，勞動力市場因而疲軟

，削弱更廣泛的經濟復甦。

財政部亦發表聲明補充，耶倫認為通過１﹒９萬億美元方案是勢在必行，當中對各地方政府

的３５００億美元援助。（ａｌ）

