【夾倉潮】美財政部確認耶倫今日將就市場動盪與監管機構召開會議

《經濟通通訊社４日專訊》美國財政部最新發表聲明指，財長耶倫今日將與聯儲局、紐約聯
邦儲備銀行、證券交易委員會（ＳＥＣ）、商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）的負責人舉行會議
，討論金融市場近期的動盪，一如路透社日前引述財政部官員消息及文件所指。（ａｌ）
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