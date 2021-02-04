【夾倉潮】美財政部確認耶倫今日將就市場動盪與監管機構召開會議

《經濟通通訊社４日專訊》美國財政部最新發表聲明指，財長耶倫今日將與聯儲局、紐約聯

邦儲備銀行、證券交易委員會（ＳＥＣ）、商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）的負責人舉行會議

，討論金融市場近期的動盪，一如路透社日前引述財政部官員消息及文件所指。（ａｌ）

