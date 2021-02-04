《窩輪豪情－梁業豪》ｃ浪下跌料已展開

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業

與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為平安好醫

生（０１８３３）、海底撈（０６８６２）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選龍湖集團（００９６０）、小米（０１８１０）與新世界發展（０００１７）。

恆指期貨小時圖上，開市後價位的表現本來並不太差。但看到科技股由美團（０３６９０）

沽盤帶動下的明顯淡勢，大家應不會對價位有很大的期望吧。進入中市末段後，淡友大戶終於發

動急攻，好友退守保歷加通道底部附近。主要技術分析指標全面利淡，於２８８８６關口成功從

即市阻力變回即市支持前，下午市況未宜樂觀。此外，短期調整浪的ｃ浪下跌過程很大機會已經

展開，已依筆者建議於高位中長線減持現貨的朋友不應急於入市補貨，亦不應貿然入市持有認購

權證或牛證圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

