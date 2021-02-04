《談國論企－黎偉成》非製造業商務活動新訂單皆跌

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數的擴張力度，於２０２１年１月份明顯放緩，乃

受困服務業的拖累，而新訂單則見建築業急劇減少和服務業跌至臨界點以下的收縮水平，似乎與

新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９在境內有零星的確診有關。惟政府繼續強力防控惡疫，加上力

推國內大循環、國內外雙循環的新策，有助經濟強化穩中有進發展的質與量。



＊服務業擴張放慢成本升售價反而下跌＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２１年１月份所達

５２﹒４，環比大幅回落３﹒３個百分點，跌幅較２０２０年１２月５５﹒７的０﹒７個百分點

和７月份５４﹒２的０﹒２個百分點，而去年８月至１１月份、３至６月皆四連升，顯示非製造

業發展在最近兩個月的表現，未如人意。

先談（甲）服務業，商務活動指數於２０２１年１月份僅為５１﹒１，環比回落凡３﹒７個

百分點之普，相對於２０２０年１２月份５４﹒８環比所跌的０﹒９個百分點，跌幅擴大２﹒８

個百分點，止住１１月份５５﹒７環比升０﹒２個百分點、１０月份５５﹒５升０﹒３個百分點

、９月份５５﹒２增０﹒９個百分點和８月份５４﹒３增１﹒２個百分點四連之升。

服務業商務活動環比止升而跌，乃受困於（一）新訂單分類指數於２０２１年１月份跌

２﹒９個百分點，更由擴張轉至４８﹒３的收縮水平，跌幅更較１２月份５１﹒２所回落的

１﹒４個百分點，此因（Ｉ）受到航空運輸業、道路運輸業、住宿業、餐飲業、居民服務業和文

化體育娛樂業，處臨界點以下的收縮水平的負面影響。令人關注的，當然是航空運輸業，由

２０２０年１２月份的擴張業務之首，急墮至２０２１年１月收縮行列的第一位，連道跌運輸業

的收縮，相信是受到政府在惡疫威脅底下不鼓勵居民回鄉渡替節的政策影響所致；此使住宿業、

餐飲業亦受到一定的壓力。

內防擴散，亦使居民減少出外，故居民服務業和文化體育業同樣受到壓力。

至於（ＩＩ）擴張的行業，仍有多個，發展態勢亦不差。國家統計局所發布的最新資料，具

良性啟示的當然為：「從行業情況看，電信廣播電視衛星傳輸服務業、貨幣金融服務業、資本市

場服務業、保險業等的商務活動指數位於６０或以上」，特點有：所涉「６０或以上」，乃由

２０２０年７月至２０２１年１月份的連續７個月之高位擴張，相對於去年６月份的「５５」大

幅提升５個百分點，顯有關行業加大擴張業務的力度；而（２）電信廣播電視衛星傳輸服務業，

當然受惠於５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，難得的更是（３）金融業的業務有快速的擴張，

為經濟復甦所拉動。

利好因素還有（二）服務業保持良好的競爭力：（１）投入產品價格分類指數於２０２１年

１月份環比即使增長０﹒４個百分點至５３﹒５，而（２）銷售價格分類指數５１﹒１環比反而

下跌０﹒９個百分點，低於投入產品價格指數２﹒４個百分點，即售價尚未受到成本價格較快增

長的太大壓力。

但服務業的商務活動預期指數在２０２１年１月份環比大幅下跌４﹒８個百分點，跌破６０

而僅為５５﹒３，同樣是受到春節期間的人流、物流會有明顯縮減的利淡影響。



＊建築業新訂單大幅回落活動預期亦差＊



至於（乙）建築業，業務保持較快的擴張，商務活動指數於２０２１年１月份即使環比回落

０﹒７個百分點，尚處６０，與２０２０年１２月份６０﹒７環比升０﹒２個百分點、１１月份

６０﹒５升０﹒７個百分點、１０月份５９﹒８升０﹒４個百分點，而９月份即使持平於上月份

的６０﹒２，為連續七個月高於６０，但令人感到疑慮的是（Ｉ）新訂單分類指數於是月份達

５１﹒２和環比回落４﹒６個百分點，屬有限度的擴張。

此使（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於是月份５２﹒８，環比升０﹒１個百分點，僅略

為補回２０２０年１２月份５２﹒７環比回落１﹒７個百分點。

和（ＩＩＩ）投入品價格分類指數於回落１﹒２個百分點，仍達至６０﹒，惟銷售價格分類

指數環比卻大跌１﹒１個百分點至５２﹒８，情況尚可接受。

問題是（ＩＶ）建築業的業務活動預期指數於２０２１年１月份環比大幅回落９﹒９個百分

點，至只為５３﹒６，跌破６０而直逼５０，值得留意。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

