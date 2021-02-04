【大國博弈】李克強：冀擴大合作積極面，增強中英關係穩定性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》國務院總理李克強３日在英國４８家集團俱

樂部「破冰者」２０２１新春慶祝活動上發表視頻致辭。李克強表示，英國是中國在歐洲的重要

合作夥伴，中國一如既往重視發展同英國的關係。希望雙方在相互尊重、平等相待基礎上，堅定

互利共贏合作導向，擴大合作的積極面，增強中英關係的穩定性。中國願同英國和世界各國攜手

合作，早日戰勝疫情，更好促進經濟復甦增長，應對全球性挑戰。

李克強指出，過去的２０２０年，對中國、英國和整個世界都是極不平凡的一年。中國經過

艱苦努力，全年經濟實現２﹒３％的增長，這是來之不易的。當前新冠肺炎疫情帶來的挑戰仍然

嚴峻，世界經濟還面臨許多不確定、不穩定因素。新的一年，中國將保持宏觀政策的連續性、穩

定性、可持續性，科學精準施策，促進經濟運行保持在合理區間。經過不懈努力，中國經濟的基

本盤將更加穩固。

英國４８家集團俱樂部自２００９年起每年舉辦「破冰者」新春晚宴，為中英各界人士交流

對話搭建平台。今年俱樂部首次採用線上形式舉辦新春慶祝活動，英國各界逾１０００人參會。

