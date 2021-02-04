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即市新聞

04/02/2021 12:45

《午市前瞻》北水於下周二起暫停，料恒指短期５００點內上落橫行

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股三連升累漲千點後，今早雖低
開２１３點報２９０９３，惟港股急劇反彈倒升１０１點見半日高位２９４０９點位置。由於Ａ
股走勢偏軟，且部分科技股回吐，港股再次倒跌且跌勢加劇，跌穿二萬九關，低見２８８４０位
。最終港股半日收報２８８８２點，跌４２５點或跌１﹒４５％，穿廿天線（２８９６１點），
主板成交１３６３﹒４２億元。國企指數報１１４６４點，跌１８６點或跌１﹒６０％。恆生科
技指數報９７２４點，跌４０１點或跌３﹒９６％。
　　Ａ股兩市下挫，上證綜合指數報３４８１點，跌３５點或跌１﹒０２％，成交２７３３﹒０
８億元人民幣。深證成份指數報１５０１３點，跌２１９點或跌１﹒４４％，成交３４１６﹒４
５億元人民幣。
　　重磅股普遍走軟，港交所（００３８８）跌２﹒８８％，報５０６元；騰訊（００７００）
跌２﹒６５％，報７１６﹒５元；中移動（００９４１）跌２﹒５９％，報４７元；匯控（００
００５）跌０﹒８５％，報４１元；友邦（０１２９９）跌０﹒４１％，報９７﹒３５元。惟建
行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒８８元。
　　科指穿萬關，美團（０３６９０）報３８９﹒４元跌５﹒９９％，小米（０１８１０）　　
　２７﹒２元插６﹒０５％，京東集團（０９６１８）報３６３﹒４元跌３﹒７６％，阿里巴巴
（０９９８８）報２６１﹒４元升０﹒１５％，續受螞蟻集團與監管機構達成整改共識的傳聞帶
動。　　

＊黃志陽：投資者可買入阿里巴巴持股過年＊

　　大市表現牛皮，安山資本資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，港股上周下挫「
殺牛」後，恆指現已經調整，短期將於５００點內上落橫行。他認為雖然快手（０１０２４）明
天上市將鬆綁資金，北水的影響亦不容忽視。由於農曆新年將至，近日仍錄得淨流入的北水於下
周二（２月９日）起暫停五個交易日，故此成交及指數將收細。觀望恆指站穩２８３００，收企
３００００點為阻力位。
　　黃志陽認為，北水偏愛港股ＥＴＦ，因為Ｈ股現價仍較Ａ股便宜，預期北水於新年後回流後
，港股上升動力大。回應昨天收市前回升的阿里巴巴，他稱隨螞蟻集團的好消息傳出，馬雲帶來
的負面陰霾將見消散。加上若螞蟻上市，更能帶動阿里巴巴追落後，建議投資者可於現價買入，
持股過年。（ｋｉ、ｊｓ）

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