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即市新聞

04/02/2021 16:47

《美元走勢－羅明立》債息上升利好美元，歐元跌至１﹒２邊緣

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒２０　　　１０４﹒９８　　　１０５﹒１７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０４３　　　１﹒２００７　　　１﹒２０１２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６５２　　　１﹒３５９５　　　１﹒３６０３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９００６　　　０﹒８９８４　　　０﹒９００４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５０８　　　７﹒７５２０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１月ＡＤＰ私人職位增加１７﹒４萬，遠超預期的５萬份，主要得力於服
務業職位增加１５﹒６萬份。數據反映當地勞動市場受疫情的影響而有較大反覆，隨著新政府對
疫苗接種有較好的安排，應有助就業人數回穩。市場關注周五（５日）非農就業數據的結果。
　　就業數據向好，美股上升，美元亦靠穩，情況跟之前兩者走勢通常背道而馳有所改變。民主
黨可能通過議會優勢加快通過１﹒９萬億美元的刺激經濟方案，利好股市，但同時刺激通脹預期
，美國１０年期國債息率經過之前調整後再回升至１﹒１５％，似乎在１％水平形成不錯的支持
。債息上升利好美元，留意美匯指數日線圖頭肩底形態突破後的表現。
　
＊或下試１００天線的１﹒１９７０＊
　
　　歐元跌至１﹒２０邊緣，前歐洲央行行長德拉吉臨危受命為意大利籌組聯合政府，刺激意大
利股市大升。但對歐元匯價無甚幫助，估計仍然有可能下試１００天線的１﹒１９７０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０４﹒５０　　　１０５﹒８０　　　１０４﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０６０　　　１﹒１９７０　　　１﹒２１０５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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