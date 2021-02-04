《美元走勢－羅明立》債息上升利好美元，歐元跌至１﹒２邊緣

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒２０ １０４﹒９８ １０５﹒１７

歐元╱美元 １﹒２０４３ １﹒２００７ １﹒２０１２

英鎊╱美元 １﹒３６５２ １﹒３５９５ １﹒３６０３

美元╱瑞郎 ０﹒９００６ ０﹒８９８４ ０﹒９００４

美元╱港元 ７﹒７５２０ ７﹒７５０８ ７﹒７５２０

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《美元走勢》美國１月ＡＤＰ私人職位增加１７﹒４萬，遠超預期的５萬份，主要得力於服

務業職位增加１５﹒６萬份。數據反映當地勞動市場受疫情的影響而有較大反覆，隨著新政府對

疫苗接種有較好的安排，應有助就業人數回穩。市場關注周五（５日）非農就業數據的結果。

就業數據向好，美股上升，美元亦靠穩，情況跟之前兩者走勢通常背道而馳有所改變。民主

黨可能通過議會優勢加快通過１﹒９萬億美元的刺激經濟方案，利好股市，但同時刺激通脹預期

，美國１０年期國債息率經過之前調整後再回升至１﹒１５％，似乎在１％水平形成不錯的支持

。債息上升利好美元，留意美匯指數日線圖頭肩底形態突破後的表現。



＊或下試１００天線的１﹒１９７０＊



歐元跌至１﹒２０邊緣，前歐洲央行行長德拉吉臨危受命為意大利籌組聯合政府，刺激意大

利股市大升。但對歐元匯價無甚幫助，估計仍然有可能下試１００天線的１﹒１９７０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０４﹒５０ １０５﹒８０ １０４﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０６０ １﹒１９７０ １﹒２１０５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

