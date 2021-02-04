《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥今日出席立法會答問會，她建議落實區議員須
宣誓要求，並在農曆新年後提交草案。
林鄭表示，全國人大常委會於２０１６年１１月７日就《基本法》第１０４條作出解釋，明
確對進行宣誓的要求。經完成相關研究後，特區政府認為區議員應須依法宣誓，今次會落實相關
安排。至於其他公職人員，政府會儘快另行處理有關的修例的草擬工作，政制及事務局長會在農
曆新年後提交草案。（ｈｙ）
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04/02/2021 10:38
【答問大會】林鄭：將立法訂明區議員須宣誓，農曆新年後提交草案
《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥今日出席立法會答問會，她建議落實區議員須
宣誓要求，並在農曆新年後提交草案。
林鄭表示，全國人大常委會於２０１６年１１月７日就《基本法》第１０４條作出解釋，明
確對進行宣誓的要求。經完成相關研究後，特區政府認為區議員應須依法宣誓，今次會落實相關
安排。至於其他公職人員，政府會儘快另行處理有關的修例的草擬工作，政制及事務局長會在農
曆新年後提交草案。（ｈｙ）
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