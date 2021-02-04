【答問大會】林鄭：若接種疫苗處理不妥善，或成為政治操作議題

《經濟通通訊社４日專訊》對於被立法會議員謝偉俊問及政府在抗疫上是否較保守，行政長

官林鄭月娥上午出席答問大會時回應，「唔係保守，唔保守的問題」，而是現實的問題，指出若

接種疫苗方面處理不妥善，或會演變成政治操作議題，亦指在大廈小區的檢測中找不到確診個案

為好指標。

對於謝偉俊提及失業及相關的支援措施，林鄭月娥表示，財政司司長陳茂波有聽取不同意見

，將會全盤綜合相關意見，以回應市民。（ｂｎ）

