【答問大會】林鄭：若接種疫苗處理不妥善，或成為政治操作議題

《經濟通通訊社４日專訊》對於被立法會議員謝偉俊問及政府在抗疫上是否較保守，行政長
官林鄭月娥上午出席答問大會時回應，「唔係保守，唔保守的問題」，而是現實的問題，指出若
接種疫苗方面處理不妥善，或會演變成政治操作議題，亦指在大廈小區的檢測中找不到確診個案
為好指標。
對於謝偉俊提及失業及相關的支援措施，林鄭月娥表示，財政司司長陳茂波有聽取不同意見
，將會全盤綜合相關意見，以回應市民。（ｂｎ）
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