金管局：未見有明顯資金流出本港，無計劃調整逆周期措施

《經濟通通訊社４日專訊》本港去年整體貸款增長１﹒２％，較２０１９年的６﹒７％放緩

。金管局副總裁阮國恆表示，去年經濟下行，貸款情況算表現不錯，預期今年貸款需求不會太強

勁。不過，銀行並無因應疫情而調整審批貸款的風險胃納。

對於去年本港銀行稅前盈利按年下跌２９﹒４％，他指主要由於預期撥備安排，以及低息環

境，而導致香港銀行的盈利受壓，但認為外界無需擔心銀行的安全性，而現時撥備覆蓋率仍處於

２００％左右的穩妥水平。雖然銀行盈利有一定壓力，但對其保持穩定盈利水平仍有信心，並預

期淨息差不會再進一步惡化。去年特定分類貸款比率升至０﹒８４％，在國際主要金融市場而言

仍屬較低水平。

他又指出，未見有明顯資金流出本港，去年存款上升５﹒４％，基金資產管理規模（ＡＵＭ

）亦有增長。局方亦一直與業界討論未來發展，無銀行表示要離開本港，認為本港仍具發展潛力

。



＊未有計劃調整逆周期措施＊



此外，阮國恆指，近期本港樓市走向並不明顯，價格仍然有上有落，而交投量近期亦有增加

，目前當局仍未判斷到樓市周期的狀況，未有計劃調整逆周期措施。（ｓｋ）

