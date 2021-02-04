  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2021 18:06

金管局：未見有明顯資金流出本港，無計劃調整逆周期措施

　　《經濟通通訊社４日專訊》本港去年整體貸款增長１﹒２％，較２０１９年的６﹒７％放緩
。金管局副總裁阮國恆表示，去年經濟下行，貸款情況算表現不錯，預期今年貸款需求不會太強
勁。不過，銀行並無因應疫情而調整審批貸款的風險胃納。
　　對於去年本港銀行稅前盈利按年下跌２９﹒４％，他指主要由於預期撥備安排，以及低息環
境，而導致香港銀行的盈利受壓，但認為外界無需擔心銀行的安全性，而現時撥備覆蓋率仍處於
２００％左右的穩妥水平。雖然銀行盈利有一定壓力，但對其保持穩定盈利水平仍有信心，並預
期淨息差不會再進一步惡化。去年特定分類貸款比率升至０﹒８４％，在國際主要金融市場而言
仍屬較低水平。
　　他又指出，未見有明顯資金流出本港，去年存款上升５﹒４％，基金資產管理規模（ＡＵＭ
）亦有增長。局方亦一直與業界討論未來發展，無銀行表示要離開本港，認為本港仍具發展潛力


＊未有計劃調整逆周期措施＊

　　此外，阮國恆指，近期本港樓市走向並不明顯，價格仍然有上有落，而交投量近期亦有增加
，目前當局仍未判斷到樓市周期的狀況，未有計劃調整逆周期措施。（ｓｋ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/02/2021
《神州經脈》人行節前重啟14天逆回購　權重護盤滬指險守三千五
財經熱話04/02/2021
【快手上市】黃志陽：首掛升逾一倍半先食胡　未持貨者待整固吸納
香港政情04/02/2021
【答問大會】林鄭提五大立法建議：區議員須宣誓、「起底」列刑事
FOCUS04/02/2021
【FOCUS】快手膺人氣王　新「鯰魚」或再現
開市Good Morning04/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴高位有貨續持有
中國故事03/02/2021
《神州經脈》財新服務業PMI九個月低　人行轉收水A場無力再上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【etnet Bonus 賞你】長江實業地產商場「新春開運樂團圓」精美利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>