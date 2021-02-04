【理財通】金管局：有信心盡快推出跨境理財通具體方案

《經濟通通訊社４日專訊》金管局副總裁阮國恆表示，當局正在就跨境理財通進行準備工作

，期望能夠盡快推出具體方案。雖然受疫情影響，在處理具體操作等安排上具挑戰，但有信心能

夠盡快推出具體方案。

他指，本地銀行遙距開戶在處理上較為容易，但在跨境開戶上，需要兩地監管部門溝通，在

客戶保障和具體執行等安排上達成共識，當局會持續跟進及溝通。（ｓｋ）

