《本港樓市》文輝道第二幅住宅地明截標，華坊料最多可售６５億元

《經濟通通訊社４日專訊》以「一拆二」形式推出的山頂文輝道第二幅住宅地皮，即第９及

１１號將於明天（５日）截標，地盤面積約５﹒４５萬平方呎，可建樓面面積約１４﹒５萬平方

呎。華坊諮詢估計，該幅住宅地皮可售６３－６５億元，每呎樓面地價４３５００至４４８００

元。



＊兩幅地皮可一併發展＊



文輝道第一幅地皮於去年１２月由九倉（００００４）以高於市場估值，擊敗其餘六間財團

成功投得，每呎樓面約４６２７２元。兩周前政府公布了其餘標價，九倉的出價比第二標高達

１２﹒３％。

今次項目比上次的規模小四成多，投資額較低。根據賣地章程，發展商可申請契約修訂，與

將兩個地盤康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協

同效應。



＊九倉會調低入標價＊



九倉梁志堅早前已表明對今次地皮有興趣，其集團在山頂的土地儲備超過５０萬平方呎，是

山頂區最大業主之一；所以九倉今次出價相信仍然會比其他發展商進取，再次奪標的呼聲最高。

但受惠於政府剛公布其餘標價，九倉會調低入標價以爭取更高的回報。

華坊指出，綜合文輝道兩幅地皮最終賣地的結果及早前的流標，政府應檢討日後每幅推出地

皮的規模，盡量維持發展商之間足夠的競爭性，保障庫房的收入。另外，公布其餘入標價，雖然

增加市場的透明度，但會影響之後同類地皮招標的結果。下次推出相連地皮的時候，政府可考慮

將兩次的招標期縮短，或將公布其餘標價的日期延後。（ｃｌ）

