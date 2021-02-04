【夜期時段】即月期指最新報２９０５８點，跌３２點，低水５６點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０８７點，跌３點，低水２７點

，最新報２９０５８點，跌３２點，低水５６點，合約成交２４５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１５５９點，升２點，低水５點，最新報１１５４３點，

跌１４點，低水２１點，合約成交２２４張。

