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04/02/2021 19:50

《再戰明天》美公布非農業就業人口變動，總統拜登就經濟發表講話

　　《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日），美國總統拜登就美國經濟發表講話，美國公布１
月非農業就業人口變動。

＊美國總統拜登就美國經濟發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席眾議院經濟常
設委員會會議。
　　明日，美國總統拜登就美國經濟發表講話。
　　明晚８：１５ｐｍ，英倫銀行總裁貝利、副總裁拉姆斯登及首席經濟學家霍爾丹發表講話。

＊美國公布１月非農業就業人口變動＊

　　在數據方面，明日（５日）８：３０ａｍ，澳洲公布１２月零售銷售，月率料由上升
７﹒１％逆轉至下滑４﹒２％。
　　１：００ｐｍ，日本公布１２月領先指標，料由９６﹒４下滑至９５﹒２。
　　９：３０ｐｍ，加拿大公布１月失業率，料由８﹒８％升上８﹒９％。同時，美國公布１月
失業率，料維持於６﹒７％。美國１２月貿易赤字料２　６８１億美元收窄至６５７億美元。美
國１月非農業就業人口料由下跌１４逆轉至上升１０萬；製造業就業人口料由３﹒８萬降至
３﹒１萬。

＊電訊盈科派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：電訊盈科（００００８）和信陽毛尖（００３６２）等。
（ｈｏ）

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