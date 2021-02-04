【企業盈喜】新城悅服務料合併淨利潤按年增長至少５０％

《經濟通通訊社４日專訊》新城悅服務（０１７５５）公布，預計於截至２０２０年１２月

３１日止年度集團歸屬公司權益持有人的合併淨利潤將較按年增長至少５０％。

該增長主要由於集團的在管面積快速增加，已經突破１億平方米；及社區增值服務的發展迅

速。（ｂｎ）

