【答問大會】林鄭：立法打擊虛假訊息，迫切是處理「起底」行為

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥今日出席立法會答問大會，她表示，將立法打
擊虛假訊息、侵犯個人私隱、擾亂社會秩序，政府會研究其他地方經驗，但現時最迫切是處理「
起底」行為，從執法、立法兩方面處理，爭取本立法年度通過。此外，政府各部門正檢視查冊制
度，保障個人私隱。（ｂｎ）
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