【企業盈喜】嘉宏教育（０１９３５）料去年綜合淨利潤增長５０％

《經濟通通訊社４日專訊》嘉宏教育（０１９３５）發盈喜，預料截至去年１２月底止年度

，公司擁有人應佔綜合淨利潤按年增長約５０％。

純利增長主要由於在校生人數及學費按年增長，以及集團於去年擴建了其現有校園，令招生

名額增加，新招生人數亦有所增長。此外，集團去年並無產生上市費用，導致行政開支有所下降

。

集團預期於今年３月底前刊發業績公告。（ｈｙ）

