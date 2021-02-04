《小傳日記》魚缸真飄忽，十天線又失，北水少七成，科指最慘情

《小傳日記》隔晚美股三大指數個別發展，香江魚缸三連升累漲逾千點後今日表現飄忽，低

開２１３點報２９０９３點，早市試過倒升１０１點見２９４０９點。但由於Ａ場走勢偏軟，部

份科技股碌低，小米（０１８１０）受累神州新版手機唔可以用谷歌移動服務急跌；魚缸午後最

多跌過５３２點低見２８７７５點。噚日收市後公布全年業績嘅平保（０２３１８），績後大行

對佢看法不一，股價逆市向上，同業就靠穩；花旗國上個星期原油庫存降至上年３月以嚟最低水

平，三桶油表現唔錯。魚缸最終收跌１９３點或０﹒６６巴仙，失守十天線（２９１６９點），

主板成交２３９７﹒８５億銀，多逾８巴仙。國指報１１５６３，跌８８點或０﹒７６巴仙。科

指報９８９７，挫２２８點或２﹒２６巴仙。

雖然主板成交多咗，但北水經港股通淨流入得３８﹒７２億，比噚日少近６９巴仙，更創一

個半月新低。

重磅藍戰士個別發展，ＡＩＡ（０１２９９）升兩格，報９７﹒８５銀；匯控

（００００５）滑近１巴仙，報４１銀；建行（００９３９）平收，報５﹒８７銀；ＱＱ

（００７００）無咗一格，報７３５﹒５銀；阿里巴巴（０９９８８）跳高近半巴仙，報

２６２﹒２銀；美團（０３６９０）漏氣跌逾３巴仙，報４０１銀。

上證綜指收報３５０１點，跌１５點或０﹒４４％；深證成指報１５１０５點，跌１２７點

或０﹒８４％，兩市總成交９４２４﹒９８億銀人仔，少逾１巴仙。



＊年績無特別平保唔算熱；原油庫存低油佬向上擠＊



據報銀保監決定開展保險資金運用全面風險排查工作，要求保險機構聚焦保險資金運用嘅關

聯交易、信用風險、另類投資、資產質量等領域，梳理２０１８年以嚟嘅各項保險資金運用業務

。國壽（０２６２８）唔見近１巴仙，報１６﹒３６銀；平保（００９６６）碌低近１巴仙，報

１４﹒１４銀；太保（０２６０１）升近４巴仙，報３６﹒１銀；人保（０１３３９）無咗近１

巴仙，報２﹒４銀。平保上年純利按年跌逾４巴仙，新業務價無咗３５巴仙，但未期息多派近８

巴仙績後大行對佢煲眨不一，仍跳高逾２巴仙，報９１﹒７５銀，係今日表現最好藍戰士。

花旗國上星期原油庫存減少大約９９萬桶，市場原本估計增加大約近４５萬桶，跌到去年３

月以來最低水平，再加埋之前石油輸出國組織及產油盟國承諾繼續縮減全球原油庫存嘅消息，刺

激油佬向上，中石化（００３８６）跳近１巴仙，報３﹒７７銀；中石油（００８５７）起哄升

一格，報２﹒３８銀；中海油（００８８３）軟一格，報８﹒４５銀；Ｆ三星原油期

（０３１７５）踼高近２巴仙，報３﹒６５銀。



＊小米又捱沽聯想好無辜，採購獲選中四環向上衝＊



小米，本來已經被制裁花旗國佬冇得投資，今日又傳出ＭＩＵＩ神州版裝唔到Ｇｏｏｇｌｅ

移動服務，加上瑞銀唱淡小米，比咗個沽售評級，搞到無咗近５巴仙，報２７﹒５銀，係表現最

曳藍戰士。另外，花旗國強調無理由將華為同中興踢出黑名單，所以中興（００７６３）就緊係

無咩心機，今日都仆低近２巴仙，報２２銀。而最近出咗成績表嘅聯想（００９９２）今日回吐

，跣低逾３巴仙，報９﹒８４銀。

醫療佬各自發展，中生製藥（０１１７７）同四環（００４６０）就喺噚日嘅第四批國家組

織藥品集中採購中選，今日雙雙有追捧，四環反覆升唔夠１巴仙，報２﹒３６銀。而中生製藥仲

要被新加坡政府加持，又宣佈計劃回Ａ上市，高開後輕輕回吐一格，報７﹒６銀。而具醫美概念

嘅美圖（０１３５７）連升四日，今日飆逾２８巴仙，報２﹒５５銀，高見２﹒５７銀，創年半

高。



＊車仔派成績比亞迪仆直，晶片無氣息中芯心已熄＊



恆大汽車（００７０８）今日啟動恆馳車嘅冬季標定測試，彈起逾１３巴仙，報５２﹒５銀

其他車仔都出左成績表，比亞迪（０１２１１）雖然上個月賣車賣得好，按年多咗６８巴仙，不

過個價反應麻麻，瀉近５巴仙，報２５５銀。廣汽（０２２３８）１月銷量都按年多２３巴仙，

平收報７﹒４９銀。

晶片佬今日就隨魚缸一齊瀉，中芯（００９８１）今日收市後出上年第四季成績表，率先無

咗逾３巴仙，報２７﹒３銀。至於華虹（０１３４７）插逾５巴仙，報４９﹒３５銀。ＡＳＭ

（００５２２）抽高咗逾５巴仙，報４９﹒３５銀。上海復旦（０１３８５）輕輕仆逾１巴仙，

報１３﹒２銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

