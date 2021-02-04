  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2021 19:43

【快手上市】快手暗盤收升１﹒９倍，一手勁賺２﹒２萬

　　《經濟通通訊社４日專訊》內地短視頻平台快手（０１０２４）將於明日掛牌，耀才證券暗
盤交易中心顯示，該股暗盤價高見３４５﹒４元，較招股價１１５元，升２倍，收報３３５﹒６
元，升１﹒９２倍，按每手１００股計，未計手續費，帳面賺２２０６０元。（ｂｉ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/02/2021
《神州經脈》人行節前重啟14天逆回購　權重護盤滬指險守三千五
財經熱話04/02/2021
【快手上市】黃志陽：首掛升逾一倍半先食胡　未持貨者待整固吸納
香港政情04/02/2021
【答問大會】林鄭提五大立法建議：區議員須宣誓、「起底」列刑事
FOCUS04/02/2021
【FOCUS】快手膺人氣王　新「鯰魚」或再現
開市Good Morning04/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴高位有貨續持有
中國故事03/02/2021
《神州經脈》財新服務業PMI九個月低　人行轉收水A場無力再上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【etnet Bonus 賞你】長江實業地產商場「新春開運樂團圓」精美利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>