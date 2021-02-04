《真知灼見－溫灼培》關注通脹、銀價

《真知灼見》歐元區１月份年通脹率為０﹒９％，這水平看似不高，但當明白對上４個月份

當地年通脹率均為－０﹒３％，這樣１月份的通脹率便顯得嚴重。特別是過去一年歐元匯價一直

在升，這多少可遏抑入口價格。反觀油價，從去年１１月起升勢確實顯著，紐約期油由約３５美

元水平攀至現在約５６美元，這理應會推升通脹，但實際又非如此。當撇除食品及能源的核心年

通脹率，歐元區１月份仍高企１﹒４％，１２月為０﹒４％。明顯，歐元區１月通脹率高企與油

價的上升無直接關系。



＊下周三美國公布通脹數據＊



雖說就是１﹒４％年通脹率，仍未觸及歐洲央行所制定的２％通脹目標，但現在歐洲多處仍

面對限制令，經濟活動尚未回復正常。假使疫情一旦過去，可預見歐元區通脹將更見顯著。未知

１月份的情況會否只屬過別性質，但往後歐洲的通脹情況肯定值得關注。因為如果通脹重回速度

較快，這或會使歐央行要提早收緊貨幣政策。

反觀美國，其１２月年通脹率為１﹒４％，核心通脹率１﹒６％。至於１月份通脹率則有待

本月１０日，即下周三公布。我們要留意是，歐洲的通脹問題是否只限於歐洲，或於美國也同時

在發生，以衡量在全球寬鬆貨幣政策下對通脹的影響。如全球通脹重回，提防當全球央行一旦要

提早收緊貨幣政策，這可不利於投資氣氛，使股市下跌同時，也使避險美元上升。



＊科技進步工業用白銀需求降＊



回觀白銀價格，自本周一（１日）略為上破３０美元後便迅速回落，一度低見接近２６美元

，今早（４日）於亞洲市場報２６﹒４７美元。網民要炒高銀價並非易事，因為根據全球白銀協

會（Ｔｈｅ Ｇｏｂｌｅ Ｓｉｌｖｅｒ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）的２０２０年調查報告顯示，

全球於２０１９年白銀平均開採成本只為每盎司１１﹒４７美元，所以當銀價炒上３０美元以上

，相信不少白銀開採商也會很願意大量開採白銀。而就是短期內難大舉供應，相信他們也會在期

貨市場上大手拋售白銀以鎖定未來銷售價。回看黃金，其平均開採成本約１０００至１１００美

元間，但其售價只於約１８２０美元。現在白銀已升到其開採成本價的倍多近兩倍。再者，白銀

的工業用途遠不及以往。隨著科技進步，環保電池現已少用上白銀。至於在太陽能板的用途上，

假若銀價變得昂貴，不排除也會找到另一些替代品。建議大家在投資銀價時宜小心。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

