科技股捱沽科指失萬關，港股收跌１９３點報２９１１３

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股三連升累漲千點後，今早低開

２１３點報２９０９３，早段港股急劇反彈倒升１０１點見半日高位２９４０９。由於Ａ股走勢

偏軟，且部分科技股回吐，港股再次倒跌，跌穿二萬九關，港股半日收報２８８８２，跌４２５

點。

午後港股甫開即跌破上午低位，小米（０１８１０）曾急挫近９％見近兩個月低位，拖累大

市氣氛，大部分重磅股下行，恆指曾挫逾５３０點，低見２８７７５，惟內險股及濠賭股表現撐

市，恆指跌勢放緩，最終收報２９１１３，跌１９３點或跌０﹒６６％，主板成交

２３９７﹒８５億元按日升８﹒４％。國指報１１５６３，跌８８點或跌０﹒７６％。科指報

９８９７，跌２２８點或跌２﹒２６％，失守萬點關。

臨近農曆新年長假期，今日北水淨流入創一個半月新低，僅錄３８﹒７２億元，大減

６８﹒６７％。

Ａ股兩市均軟，上證綜指報３５０１，跌１５點或跌０﹒４４％，深證成指報１５１０５，

跌１２７點或跌０﹒８４％；兩市成交恢復至９４２５億元，按日減少１﹒２％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）微升０﹒１％，報９７﹒８５元；匯控（００００５）軟

０﹒８５％，報４１元；港交所（００３８８）挫１﹒９２％，報５１１元；安踏

（０２０２０）漲０﹒２２％，報１３７﹒９元 。



＊瑞銀唱淡，手機功能被質疑，小米插近５％＊



內地報道稱，近日有部分小米ＭＩＵＩ用戶反映，手機無法安裝ＧＭＳ（谷歌移動服務），

瑞銀亦料美投資禁令利淡，小米全日挫４﹒８４％，報２７﹒５５元，為最差表現藍籌。有傳中

資銀行正收縮與螞蟻集團的消費者貸款合作，阿里巴巴（０９９８８）仍漲０﹒４６％，報

２６２﹒２元；官媒《證券時報》就抖音騰訊（００７００）訴訟提出意見，立場似乎偏向騰訊

，全日仍軟０﹒０７％，報７３５﹒５元；美團（０３６９０）跌３﹒１９％，報４０１元；京

東集團（０９６１８）走低２﹒５４％，報３６８元。

科指於萬點關再遇阻力，一度失守十天線，科指股承壓。比亞迪電子（００２８５）插

８﹒８６％，報５３﹒５元，為最大跌幅科指成分股；眾安在綫（０６０６０）挫５﹒８６％，

報４９元；華虹（０１３４７）跌５﹒３７％，報４９﹒３５元；鴻騰（０６０８８）走低

５﹒１５％，報３﹒１３元；丘鈦（０１４７８）軟４﹒９３％，報１６﹒６元。



＊正式啟動恆馳測試，恆大汽車飆一成三＊



恆大汽車（００７０８）正式啟動恆馳汽車冬季標定測試，上海及廣州兩大基地預計下半年

將陸續實現量產，全日飆升１３﹒２７％，報５２﹒５元。但其他車股普軟，市傳一汽集團計劃

以７２億美元收購華晨中國（０１１１４），雖然其已表明不知情，但大和認為仍有可能私有化

或賣盤，華晨漲０﹒５５％；比亞迪（０１２１１）１月汽車銷售量按年增六成八，仍挫

４﹒４９％，報２５５元；吉利（００１７５）軟２﹒２１％，報２８﹒８元。

醫藥股榮辱互見，君實（０１８７７）預訐去年預計虧損規模大，插７﹒０７％，報

８２﹒１元；四環（００４６０）旗下兩注射液中選中國第四批集中採購，漲０﹒４３％，報

２﹒３６元；中生製藥（０１１７７）計劃回上海科創板上市，全日跌０﹒１３％，報７﹒６元

；亞盛醫藥（６８５５）折讓９％配股籌１１億，挫７﹒８９％，報４４﹒９５元；百濟

（０６１６０）升３﹒３％，報２１９元。



＊中金料新業務價值反彈，平保揚逾２％＊



瑞銀發表報告指，平保（０２３１８）業績符合市場預期，相信集團把資源用於推動新計劃

對今年首季有支持，中金亦指其壽險新業務價值將於首季反彈，平保全日揚２﹒１７％，報

９１﹒７５元，為最佳藍籌；太保（０２６０１）首月標保按年錄雙位數增長，升３﹒８８％，

報３６﹒１元；但銀保監開展保險資金運用全面風險排查工作，要求各保險機構梳理三年來各項

業務，其餘內險股捱沽，國壽（０２６２８）跌０﹒７３％，報１６﹒３６元；中國太平

（００９６６）軟０﹒８４％，報１４﹒１４元；新保（０１３３６）跌０﹒３４％，報

２９﹒２元。

工信部發布通知，指宣傳５Ｇ業務時不得強迫用戶升級５Ｇ，而且需要客觀宣傳，中資電訊

股受壓，中聯通（００７６２）遭高盛下調目標價至６﹒４元，全日挫３﹒５９％，報４﹒３元

；中電信（００７２８）跌２﹒１６％，報２﹒２６元；中移動（００９４１）軟１﹒９７％，

報４７﹒３元；中通服（００５５２）挫２﹒７６％，報３﹒５２元；鐵塔（００７８８）微跌

０﹒８８％，報１﹒１３元。（ｐｌ）

