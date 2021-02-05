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即市新聞

05/02/2021 12:07

《缸邊麗評－熊麗萍》北水「放假」點算好？緊抱騰訊最風騷！

　　《缸邊麗評》港股下周二（９日）起北水暫停，直至本月１８日才恢復，在這五個沒有北水
的交易天，港股又將如何？
　
＊成交將明顯縮減＊
　
　　雖然市場部分人士認為北水的影響力有點被誇大，但從整體數據來看，港股通佔港股總成交
比例正逐步提高；去年平均佔比為２０％，今年以來平均達三成，北水流入市帶動市場氣氛，亦
增加港股成交，上月２０日港股成交更逾３０００億元，港交所（００３８８）股價亦受帶動。
北水暫停南下肯定令港股成交有所減少，而騰訊（００７００）、美團（０３６９０）這些北水
「抱團股」在缺乏內地資金流入下，成交會明顯縮減。
　
＊騰訊長線金牛股＊
　
　　至於股價表現，則不一定平靜，這可從北水淨買入資金分析。今年以來北水是持續淨買入，
每日平均淨買入金額達１００多億，個別交易日更達２００多億元，昨天（４日）是近日的最低
水平，淨流入金額不足４０億元。但進一步細看淨買入股份，當中以騰訊及美團是持續淨買入為
主；其中騰訊的買入額更遠高於其他個股，昨天淨買入（滬港通深港通合計）達２２﹒６億元，
而美團的淨買入金額仍較反覆，這亦反映前者的升勢較穩定，後者股價波幅較前者為大。因此，
筆者仍建議大家繼續抱團騰訊。若仍未上車，趁每次調整是買入機會，長線將是「千元股」。
　　沒有北水的日子，北水資金反提前加速流入，由於這些流入的北水大多是基金資金，他們的
中長線投資策略，並不會因為北水「假期」在即而提前收爐，反而重視個股股價水平是否值得買
入；騰訊、美團近日股價調整，北水又積極吸納，騰訊更是只買不沽。北水未見逆轉，大家仍可
放心持有。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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