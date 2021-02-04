《鍾之日記》快手賺快錢，平保要撥備

《鍾之日記》２月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香江魚缸三連升累漲千點後，今早低開２１３點報２９０９３，早段一度急彈倒升１０１點

，但受累Ａ股走勢偏軟，且部分科技股回吐，港股再倒跌，恆指曾挫逾５３０點，最終收報

２９１１３，跌１９３點或跌０﹒６６％，主板成交２３９７﹒８５億元按日升８﹒４％。

滬深股市昨（３日）科技股全線低迷，今日再急跌，互聯網、半導體板塊平均跌幅超４％。

《證券時報》引述市場人士將科技股暴跌歸咎於三大因素，包括信用收縮、資金沽Ａ股買港股，

以及市場流傳關於美國可能嚴管科技的傳聞。科技股連日暴跌，白酒及保險板塊急升穩盤，尤其

是茅台（滬：６００５１９）午後升幅擴大至６％，滬綜指終守住三千五，全日跌０﹒４４％，

報３５０１﹒８６點，深成指全日跌０﹒８４％。臨近春節，人行今日終於重啟１０００億元人

民幣１４天期逆回購，兩市成交恢復至９４２５億元人民幣，按日減少１﹒２％。



＊科指失萬點，科技股沽壓顯著＊



港股通南向交易將於下周二（９日）關閉，北水關水喉過年在即，一眾科技股沽壓顯著，令

恆生科技指數今早失守萬點關。ＡＴＭＸ中跌勢最大的是小米（０１８１０），午後股價一度暴

瀉８﹒８％，低見２６﹒４元；收市回順至２７﹒５５元，挫４﹒８％。瑞銀發表報告，重申小

米「沽售」投資評級及目標價２２元，料公司互聯網業務盈利有放緩風險，同時強調美國對小米

的投資禁令將於３月２１日生效。

此外，舜宇光學（０２３８２）挫４﹒３％，美團（０３６９０）插３﹒２％；阿里巴巴

（０９９８８）則繼續受螞蟻集團與監管機構達成整改共識的傳聞帶動，逆市微升０﹒５％。

字節跳動旗下的抖音日前起訴騰訊（００７００）壟斷。官媒背景的《證券時報》就此事發

表評論文章指，多數知名的平台都有限制外部鏈接行為，其中包括發起訴訟的抖音。評論又引述

此前新浪微博起訴交友軟件陌陌的案件，當時法院裁決認為，用戶信息是微博合法獲取並積累，

陌陌無正當理由地截取了微博的競爭優勢。

官媒立場似乎較偏向騰訊方，騰訊今早雖隨市低開逾１％，惟跌幅反覆收窄，全日僅輕微下

跌０﹒０７％。



＊一手快手賺逾萬＊



抖音勁敵、內地另一短片及直播平台－－快手科技（０１０２４）明日（５日）掛牌，在港

接獲１４２﹒３萬份申請認購合共１０９﹒９５億股，超購高達１２０３﹒１６倍，盡破紀錄，

一手１００股中籤率僅得４％。一手難求，資金踴躍在暗盤撈貨，快手暗盤開報２３０元，較招

股價每股１１５元高１００％，抽中一手帳面勁賺１１５００元。

安山資本資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，快手ＩＰＯ貨量少，首掛有機會

大升，建議成功抽中的投資者，於股價上漲１倍半後先行食胡，未能中籤的投資者如欲追貨需小

心。他又提醒，投資者不容忽視快手上市前爆出的侵權風波。快手被指多達１﹒５５億個視頻涉

嫌侵權，若不解決版權問題將會從蘋果應用商店下架。



＊大行唱好平保未來，惟恐因華夏幸福觸礁＊



中國平安（０２３１８）公布全年業績，盡管新型冠狀病毒疫情打擊中國經濟，但去年全年

仍錄得純利１４３０﹒９９億元人民幣，按年僅跌４﹒２２％，符市場預期，平保每股派末期息

１﹒４元人幣，全年合共派息２﹒２元人幣。

平保壽險及健康險業務營運利潤９３６﹒６６億元人幣，按年升５﹒３％，但值得注意的是

新業務價值為４９５﹒７５億元人幣，按年大跌３４﹒７％，價值率為３３﹒３％，按年跌１４

個百分點。人

大行均認為平保的最暗時刻已經過去，中金預計壽險新業務價值於今年首季度將實現Ｖ型反

轉，料首季度新業務價值（ＮＢＶ）按年增長超過１５％，野村表示，平保壽險的新業務價值遜

預期，估計主要是因為集團在月前開放年初產品預售，並較以往更積極，導致早期業務重點偏離

去年目標，對今、明兩年或有強勁業務復甦維持樂觀前景看法，預料２０２１及２０２２年的新

業務價值將增長１２％和１７％。

平保全日股價升２﹒２％，報９１﹒７５元。

不過，平保面對的最大風險來自有份入股的內房企業華夏幸福（滬：６００３４０）。華夏

幸福日前宣布已經有超過５２億元人幣貸款逾期，債務爆煲，有外媒指華夏幸福自３日已經停止

所有債務償付。平保總經理兼聯席首席執行官謝永林今日透露，因投資華夏幸福而導致的風險敞

口合計５４０億元，稱會提前撥備。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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