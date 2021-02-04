《投資心得－潘鐵珊》阿里雲計算增長可觀，整體利潤增長穩定

《投資心得》阿里巴巴（０９９８８）截至去年九月三十日止的中期業績，錄得總收入達３

０８８﹒１億元人民幣，比２０１９年同期增３２％；而歸屬於普通股股東的淨利潤同比下降

１９％至７６３﹒６億人民幣。但敝除一次性收益的非公認會計準則淨利潤則同比增３６％至８

６５﹒６億元人民幣，繼續迎來增長。疫情令向行業均有受到負面影響，然而集團因其線上模式

，在疫情下反而受惠，包括旗下雲計算收入同比增長５９﹒５％。國內核心商業業務已全面恢復

到疫情前的水平，集團有穩定的利潤增長，加上充足現金流令其在未來能繼續強化核心業務，有

利長線上的增長。



在核心業務的電商平台方面，集團來自偏遠地區的新用戶和消費者數不斷增加，反映其擴大

商品供給以滿足多元化需求的策略有效；集團促進企業實行數字化轉型，提升其運營效率。而疫

情亦成為推手之一，國際差旅受限制令線上購物增加，同時令商家加速走向線上；在國內的後疫

情時代，消費者的喜好亦不斷變化，集團亦成功將它們辨識及滿足，成功擴大並豐富其消費者基

礎。



雲計算方面，阿里雲作為國內最大的公有雲服務供應商，在亞太地區的市場地位亦屬領先。

公有雲收入、混合雲收入以及來自每位客戶的平均收入等數字均錄得增長，顯示勢頭持續。集團

的雲原生數據倉庫ＡｎａｌｙｔｉｃＤＢ被據國際事務處理性能委員會評為全球最快的即時數據

庫方案，並能廣泛應用於電商、金融、物流、公共交通及娛樂等行業，故後續增長值得期待。可

考慮於２３８元買入，上望２７５元，跌穿２０６元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵

珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

