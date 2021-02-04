【國務會議】李克強：聽取ＲＣＥＰ生效實施國內工作匯報

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》國務院總理李克強３日主持召開國務院常務

會議，聽取區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）生效實施國內相關工作匯報，會議指出，目

前協定條文司法審查、貨物貿易關稅減讓承諾表轉換方案制定已完成，原產地累積規則實施技術

準備取得實質進展，對協定涉及的７０１條約束性義務８５％已做好履行準備。



＊做好相關技術準備，梳理完善中國製造業質量標準、規則＊



下一步，要抓住機遇、應對挑戰。一是充分認識實施原產地累積規則有利於降低享受關稅優

惠門檻、促進區域內貿易合作、穩定和強化區域產業鏈供應鏈，抓緊推進國內相關管理制度改革

，制定原產地管理辦法和實施指引，完善業務流程，有針對性做好相關技術準備，確保協定生效

即可落地實施。

二是適應協定實施後更加開放環境和競爭更加充分的新形勢，對標國際先進產業水平，梳理

完善中國製造業質量標準、規則等，促進製造業向中高端邁進、提高產品質量實現升級，提高市

場競爭力。同時圍繞進一步擴大服務業開放，做好提升標準、完善規則等相關準備。加強部門協

同，對照協定規定抓緊完善國內相關法規政策，選擇重點領域分行業制定實施方案，並推動成員

國加快開展關稅承諾表轉換、產品特定原產地規則轉版、原產地規則實施指引磋商，為協定生效

實施做好制度保障。

三是加大協定實施相關培訓力度，幫助企業尤其是小微企業熟悉協定規則內容和成員國關稅

減讓情況，熟練掌握原產地證書申領程序、證明材料等要求。引導企業增強轉型升級緊逼感，增

強專業精神和精益求精意識，提高管理水平，提升參與國際合作與競爭的本領。

