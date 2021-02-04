《思前想後－郭思治》自動系統（７７１）業務看好，現具投資價值

《思前想後》自動系統（００７７１）是間歷史悠久，香港龍頭的資訊科技ＩＴ企業。業務

扎根香港，向全球輻射。冠狀病毒瘟疫肆虐一年，推動企業數碼化。自動系統位於有利位置，為

客戶提供全渠道覆蓋的資訊科技（ＩＴ）服務。



＊綜合運營中心已接獲大量訂單＊



集團３大核心業務包括創新行業解決方案，智能網絡安全服務，及ＩＴ集成管理服務。集團

是香港首間以ＩＴ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ａｓ ａ ｓｅｒｖｉｃｅ為核心，輸出亞太區首個

綜合運營中心（ＵＯＣ）。該服務在２０２０年５月推出，貫通集團三大核心業務優勢。為企業

提供全方位開發網絡安全，和托管服務。為客戶節省運營成本，及提高效率。ＵＯＣ已經接獲很

多訂單，包括來自多渠道Ｂ２Ｂ交易平台，及國際非牟利援助機構的訂單。



＊未來投資逾１千萬元建設ＵＯＣ平台＊



集團在疫情肆虐的２０２０年，迅速為政府提供資訊科技的支援工作。提供涉及全港公共房

屋的ＩＴ管理服務。協助港府推出｛智方便｝的流動應用程式，提供一站式個人化數碼服務平台

。為整個社會數碼化轉型，提供相關信息科技服務。

未來３至５年集團將投資超過１千萬元，於ＵＯＣ平台的建設，包括人力資源，優化服務流

程及整合不同技術，強化集團ＤｅｖＳｅｃＯｐｓ服務的交付能力。集團在今年第一季推出ｉ﹒

ＳｍａｒｔＳｐａｃｅ及ｉ﹒Ｍｅｅｔｉｎｇ的ＩｏＴ企業服務。應用於辦公室場景，在線管理

全球辦公室及預訂會議室。可通過自動系統開發的儀錶板概覽即時數據，並應用網絡安全技術，

令到數據得到保密。澳門電訊及集團共同在澳門推網絡安全防護中心，集團成功跨區化，推廣集

團的智能網絡安全服務業務。



＊旗下ＧＤＩ分拆出ＧＤＨ成功在美上市＊



２０２０年上半年，集團把旗下的Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ

ａｌ Ｉｎｃ（ＧＤＩ）進行了出售及分拆。ＧＤＩ以Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｈｏｌｄ

ｉｎｇｓ（ＧＤＨ）成功在納斯達克上市，是香港首間擁有美國上市公司的ＩＴ企業。ＧＤＨ分

拆為集團帶來可觀的投資回報。

２０２１年集團的業務繼續看好，政府服務數碼化，為集團帶來機遇。從事ＩＴ服務商的自

動系統的市盈率只是１６倍，遠低於同業微盟等。現價有投資價值。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

