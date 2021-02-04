《輪證高清－孫明哲》快手窩輪與正股同步上市，要特別留意行使價

《輪證高清》中國短視頻平台快手（０１０２４）於明日（５日）上市，招股反應熱烈，有

報道指接獲逾１４０萬名散戶認購，涉及逾１﹒２億元，都創出香港新股認購紀錄。而港交所（

００３８８）批准相關期貨、期權及窩輪於明日同日上市，為市場提供一個短線、具槓桿的投資

工具。當日總共有５３隻認購證同步上市，行使價介乎１２６至４００元，到期日介乎

２０２１年８月至２０２２年９月，換股比率有１０、５０、１００供投資者選擇。不過，市場

上有那麼多不同條款的產品，投資者應該如何選擇呢？

由於招股反應熱烈，市場預期快手首日將有明顯升幅，因此認購證的行使價都高於招股價

１１５元，在選擇這類新股與窩輪同時上市的時候，我們建議用三部曲的概念，由條款出發，揀

選合適產品。

首先，投資者要特別留意產品的行使價，根據去年網易（０９９９９）及京東

（０９６１８）窩輪與正股同步上市的經驗，行使價距離正股價１０％至１５％的產品最受市場

歡迎，投資者可根據快手開市後價格，選擇合適行使價的產品。若快手股價於１８０元附近，投

資者可留意行使價１８８元的快手購１２１４１；若股價於２００元附近，投資者就可以留意快

手購１２１６４，行使價２２８元；而若股價於更高水平，則可留意行使價２８０元的快手購

１２１４０。就是因為市場對快手股價開市時有不同預期，發行商在申請產品上市做多手準備，

目的是股價落在不同區域時都能為投資者提供合適行使價的產品。

對於新上市產品而言，到期日及街貨的顧慮就相對較低，由於新上市產品的期最少為６個月

，所以不會太短期的風險，但要留意太長期會影響槓桿及潛在回報。產品早期的街貨一般會較少

，但投資者持有時亦宜觀察街貨變化，適時改變策略。另外，投資者挑選好合適自己的行使價區

域之後，可利用透過比較實際槓桿來比較產品價格，挑選槓桿較突出的產品，以增加潛在回報，

在條款相若的情況下，槓桿較高的產品代表其價格較低，引伸波幅亦較低。

最後，高盛發行了５隻快手認購證於周五上市，分布於不同行使價，投資者可於快手窩輪專

頁（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｍｏｂｉｌｅ╱ｃｇｉ

╱ｍａｒｋｅｔ╱ｉｐｏ﹒ｃｇｉ）得到更多產品的資訊，並根據股價開市後情況挑選合適的產

品。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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