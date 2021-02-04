【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ夥央行數字貨幣研究所等成立新公司

《經濟通通訊社４日專訊》國家企業信用信息公示系統顯示，環球銀行金融電信協會
（ＳＷＩＦＴ）聯手中國人民銀行清算總中心、跨境銀行間支付清算有限責任公司、央行數字貨
幣研究所和中國支付清算協會１月１６日在北京成立了金融網關信息服務有限公司，該公司的經
營範圍包括信息系統集成；數據處理；技術咨詢。（ｗｌ）
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