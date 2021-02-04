【債務風險】平保：三因素令華夏幸福陷經營困境，將據進程提撥備

《經濟通通訊社４日專訊》一線房企華夏幸福（滬：６００３４０）去年四季度以來屢傳現

金流危機，日前則宣布已經有超過５２億元（人民幣．下同）的貸款逾期。此前有傳華夏幸福建

立債委會，成員包括中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）、工行（０１３９８）（滬

：６０１３９８）和其他三個金融機構。其中，平保更是華夏幸福的第二大股東，且雙方曾定下

三年業績對賭協議。

平安集團總經理兼聯席首席執行官謝永林今日表示，當時投資華夏幸福是看中其商業模式，

與險資投資的秉性是相符的。但近２年來，華夏幸福面臨了環京津冀的嚴格調控，直接影響了華

夏幸福的回款；另外，今年的疫情對華夏幸福影響也非常明顯；第三是華夏幸福的管理是粗放、

擴張太快。因此導致華夏幸福陷入了比較大的經營困境。



＊華夏幸福風險敞口５４０億，已做好撥備準備＊



謝永林指，華夏幸福已成立債務委員會，而平保為聯席主席，清楚公司債務運作。他又指，

華夏幸福是平安８萬億資產組合中的一小部分，目前平安對華夏幸福股權投資１８０億元，表內

債權投資３６０億元，風險敞口合計５４０億元。但風險敞口不代表實際損失，會根據進程做好

提取撥備的準備，最多５４０億元。

另據外媒《ＲＥＤＤ》稍早引述四位華夏幸福債券投資人指，華夏幸福表示，公司將於昨日

（３日）起停止所有的債務償付，包括債券、貸款，以及非標準債權資產，料包括信託產品、承

兌匯票、應收帳款等。（ｗｌ）

