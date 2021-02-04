【大國博弈】中日舉行海洋事務高級別磋商，中方應詢介紹海警法

《經濟通通訊社４日專訊》第十二輪中日海洋事務高級別磋商昨日（３日）以視頻方式舉行

。雙方確認，全面落實中日領導人達成的共識和四點原則共識，通過對話妥善處理矛盾分歧，務

實推進海洋領域合作，共同努力把東海建成和平、合作、友好之海。

雙方強調維護東海和平穩定的重要性，同意盡快召開防務部門海空聯絡機制年度會議和專門

會議，加速啟動該機制下直通電話建設進程，加強危機管控，防止不測事態。雙方願根據此前達

成的東海問題原則共識，繼續探討在東海的資源開發合作。



＊中方強調《海警法》完全符合國際法和國際慣例＊



中方重申了在釣魚島問題上的嚴正立場，要求日方避免採取使事態複雜化的舉動。中方敦促

日方認真落實《中日漁業協定》安排，同中方一道維護好有關海域漁業秩序。中方應詢介紹了《

中華人民共和國海警法》的有關內容，強調制定該法是中國正常立法活動，完全符合國際法和國

際慣例。

全國人大常委會會議近日通過實施《海警法》。該法例列明，國家主權、主權權利和管轄權

在海上正在受到外國組織和個人的不法侵害或者面臨不法侵害的緊迫危險時，海警機構有權依照

本法和其他相關法律、法規，採取包括使用武器在內的一切必要措施制止侵害、排除危險。

外電認為，中國海警船經常與外國船隻緊密接觸，有時甚至發生緊張的對峙。新法可能會在

中國海岸向外延伸的爭議水域中增加誤算的風險。（ｗｌ）

