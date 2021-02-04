【ＦＯＣＵＳ】快手膺人氣王，新「鯰魚」或再現

【ＦＯＣＵＳ】吸引逾１４２萬人打新、人氣直比螞蟻「世紀招股」的內地短視頻及直播平

台－－快手（０１０２４），將於周五（５日）正式掛牌，１１５元定價或隨時遭炒高倍計；公

司最新估值６０９億美元，直逼勁敵「抖音」母企、超級獨角獸字節跳動的三分一。

直播銷售領域跟抖音埋身「搶人氣」之餘，快手借電商年貨、聯營遊戲、老鐵支付等業務擴

張，跟拼多多、支付寶等分杯羹的野心同顯。互聯網巨頭跑馬圈地七國咁亂，另一條「鯰魚」或

再現。



＊月付費用戶６４００萬冠全球＊



全球第二大短視頻平台快手，搶先一哥抖音登陸港股，以１﹒２８萬億元凍資榮膺「新股王

」（不計螞蟻），８﹒７３億內地短視頻用戶規模背後的巨大「金礦」可謂功不可沒。

主打「擁抱每一種生活」的快手，去年以一段三分半鐘的宣傳片《看見》致敬成立９周年，

鏡頭下芸芸普通人的日常生活，被形容為打臉對手字節跳動旗下Ｂ站《後浪》中的精緻人生。而

據快手招股書，其３﹒０２億日活用戶中，三線城市、四線及以下城市用戶佔比分別達２４％、

３１％。

儘管中國互聯網絡信息中心（ＣＮＮＩＣ）最新報告顯示，逾半內地網民月收入不足３千元

（人民幣．下同），但快手強互動、高粘性的社區生態，令其穩坐全球最大虛擬禮品實時流媒體

平台。從１毫子的「掌聲」、「鮮花」，到２０幾元的「煙花」、「氣球」，乃至最貴的２８８

元的「穿雲箭」，直播收入佔到快手營收的近七成（截至去年上半年），平均每月付費用戶高達

６４００萬，令全球平台徒添艷羨。



＊春節砸２１億，或熱身支付業務＊



不過，若留意直播收入佔比變化及快手近期動作，其野心遠不止以人氣主播做招徠。相比直

播收入佔比從２０１７年的逾９５％節節下降至約６８％，線上營銷（廣告變現）收入佔比則從

２０１７年的不到５％節節上升至約２８％；而包括電商、遊戲的其他業務收入佔比，則從前年

的０﹒１％升至３﹒２％。

值得一提的是，快手較早時已申請「老鐵支付」商標，且通過收購持牌支付機構易聯支間

接獲得支付牌照，料是為電商業務持續擴張鋪路。此外，快手借農曆新年打出「攢牛氣分２１億

」活動，紅包金額較對手抖音的２０億多砸１億，或是為支付通道及金融變現競爭熱身。



＊「線上版高級私人俱樂部」興起＊



就在阿里、騰訊、拼多多、快手、抖音等互聯網巨頭跑馬圈地七國咁亂之際，另一條「鯰魚

」或再現，曾經憑「巴菲特午餐」收穫一大波關注的內地創業新星孫宇晨，周一（１日）宣布本

周將發布一款中國的Ｃｌｕｂｈｏｕｓｅ，並稱此是「社交領域下個十年的靈魂新革命」。

獲世界首富馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）加持的語音社媒Ｃｌｕｂｈｏｕｓｅ，被形容為

「線上版高級私人俱樂部」，用戶憑邀請碼進入線上聊天室即時聊天及「聽後即焚」，引發會否

再次翻轉社媒生態的關注。

人氣與流量，噱頭與走紅，自由與連接，擴張與變現……資訊時代下互聯網浪潮淘盡英雄的

故事，遐想永無盡頭，投資者先賺為敬。

